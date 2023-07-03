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瓜地馬拉總統選舉爭議可能牽動台灣邦交　大選重點一次看

▲▼瓜地馬拉8月20日總統決選，將由前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres，左）對決前總統之子阿雷巴洛（Bernardo Arevalo，右）。（圖／路透）

▲瓜地馬拉8月20日總統決選，將由前第一夫人托瑞斯（左）對決前總統之子阿雷巴洛（右）。（圖／路透）

中央社瓜地馬拉市2日綜合外電報導

瓜地馬拉總統大選選前數週，連續出現多個民主搖搖欲墜的警告訊息，而6月25日選舉當天卻出現出乎意料的結果：主打反貪腐的中間派候選人贏得足夠選票，闖進8月決選。

瓜地馬拉這場選舉選前就風風雨雨，最後選舉結果又可能影響與台灣的外交關係，以下是「紐約時報」、「衛報」、路透社等外媒的重點一覽：

第一輪大選 空白票「得票率」最高
首輪選舉中，67歲的前第一夫人、被視為保守建制派領導者的托瑞斯（Sandra Torres）以近16%得票率拿下第1高票。而64歲國會議員阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）則以12%得票率拿下第2高票。

選前被視為出線熱門人選的55歲獨裁者之女蘇瑞．李歐斯（Zury Rios）以及72歲前外交官穆萊（Edmond Mulet），首輪得票率最後只能排上第5和第6。

這樣的選情意味著，儘管得票率都不高，8月20日的第2輪決選仍將由主打貪腐旗幟的阿雷巴洛對決面臨貪腐指控的托瑞斯。

事實上，首輪有24%的空白選票或作廢票，遠遠高出這兩位候選人各自的得票率。此外，近40%的選民沒有參加6月25日的首輪投票。

分析人士表示，一來阿雷巴洛爆冷闖進決選；二來選民投票參與度低落，都顯示出民眾對瓜地馬拉政治制度高度失望。

法庭下令檢查選票 大選變數仍多
而第2輪投票8月登場之前，瓜地馬拉有可能會先重新計算第一輪選票。

瓜國憲法法院的法官聽取了9個政黨的聯合上訴之後，7月1日下令檢查第一輪選舉的結果。提出聯合上訴的包括托瑞斯所屬的全國團結希望黨（UNE），也包括現任總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）率領的奮起黨（Vamos）。

法院聲明指出，瓜地馬拉選舉當局將檢查選票，特別是任何疑似有違規行為的選票，以確保它們符合法律規定。法院表示，選票檢查完之後，將決定是否採取罕見的重新計票措施。

首輪拿下第1高票的托瑞斯聲稱投票受到操弄。

獲得第2高票的阿雷巴洛則指托瑞斯提出檢查選票的要求缺乏法律依據，並危及選舉進程。他呼籲選民提高警覺，慎防他的競爭對手試圖操縱選舉結果。他說：「我們不能讓那些因對第一輪表現不佳而沮喪失望的老政黨，玷汙並質疑成千上萬名瓜地馬拉人自由做出的決定。」

選前一連串事件 引發外界憂慮
對於瓜地馬拉的民主而言，這是一段艱難的時期。選前，泛美人權委員會（Inter-American Commission on Human Rights）即已發現，在司法系統受到侵蝕，外加獨立思維的法官、檢察官、記者和人權捍衛者遭受騷擾的案例愈來愈多，當地打擊反貪的力道出現「嚴重且日益惡化的退步」。

超過25年來以揭露高層貪腐聞名的新聞媒體「日報」（El Periodico）5月關門大吉，而其創辦人、資深記者薩莫拉（Jose Ruben Zamora）6月中旬也因廣泛被視為捏造的罪名而被判處6年徒刑，被懷疑遭是政治報復。

薩莫拉同時面臨著另外2項虛假指控，而他的8名記者也因涉嫌報導他的案件，而被依妨礙司法公正而受到刑事調查。

除了上述事件，瓜地馬拉法院選前裁定禁止選票納入4名候選人姓名，也引發議論，且其中1人還是一度被視為大黑馬的畢內達（Carlos Pineda）。

美國和歐洲聯盟譴責瓜國此舉；畢內達本人也稱法院的決定為「選舉舞弊」。

決選兩位候選人 背景立場一覽
8月20日的決選，將由前第一夫人托瑞斯對決前總統之子阿雷巴洛，前者矢言若勝選將維持與台灣的外交關係，後者則表示會尋求與中國建立更密切的關係。

首輪第1高票的托瑞斯政治生涯始於2003年，當時她與當時的丈夫、現已故的柯隆（Alvaro Colom）創立全國團結希望黨。

柯隆2007年贏得總統大選，托瑞斯當了第一夫人之後聲勢看漲，負責監督社會計畫，至今仍在農村地區社會計畫享有廣泛的支持。

她2011年與柯隆離婚以試圖角逐總統，但遭到憲法禁止。她2015、2019年兩度爭奪最高職位，但都以第2高票收場。

而首輪第2高票的阿雷巴洛，這次代表另個中央偏左政黨「種子黨」（Semilla）出征。他的父親是前改革派總統胡安．荷塞．阿雷巴洛（Juan Jose Arevalo），自己本身是國會議員，擁有哲學和人類學學位。

他先前已矢言，他若獲勝，首要任務就是打擊貪腐。他表示，如不這麼做，「我們將無法挽救國家發展所需的體制」。

他同時表示若贏得大位，將尋求與中國建立更密切的關係。他先前在接受Con Criterio廣播電台訪問時說：「我們需要加強我們的貿易關係，就中國例子來說，拓展這類關係。」

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