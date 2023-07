下課後脫衣！小學老師「性感調教」露出內在美　家長一看好激動

▲42歲小學老師下課後,脫衣拍攝性感影像當作兼差。(翻自《每日星報》)

巴西一名42歲在一所小學擔任生物老師的阿比蘭提思(Rosana dos Reis Abrantes),近日被家長投訴,她在下課後脫衣,拍攝性感淫穢影像,有部分家長看到她的社群平台後,感到相當憤怒,拳頭硬到不行,並向聖埃斯皮里圖州的文教科組織倫理委員會(Ethics Committee of the Federal Institute of Education, Science, and Technology of Espirito Santo, IFES)報告。

據英國《每日星報》報導,阿比蘭提思在當地一所小學,擔任6年級學生的生物老師,不過近日她被家長發現,阿比蘭提思有經營一個名為「prof_biosexy」的推特平台,上面滿滿的都是阿比蘭提思性感照,而且當中有不少性暗示、挑逗意味十足的影像,另外阿比蘭提思也在Only Fans平台販售性感影像。據悉阿比蘭提思利用課後時間,兼差經營性感平台,而且她的兼差收入,竟然有老師正職的20%薪水,相當可觀。

報導指出,有部分家長發現阿比蘭提思的「另一面」之後,認為相當不妥,於是一狀報上IFES,希望相關當為能對阿比蘭提思做出處置。阿比蘭提思則說,自己第一時間聽聞有人反對她的兼差時,她就立刻到倫理委員會說明。她更強調,自己並沒有拍攝任何完全裸露的影像及色情影片,並稱自己拍攝的都是挑逗意味濃厚的影像「在神秘中創造性感」,例如她會拍攝教師系列,其影像幾乎都是她穿著老師的套裝,讓內在美露出,製造引人遐想的感覺,滿足部分癖好者。

其實阿比蘭提思的背景相當狂,本身有取得聖埃斯皮里圖州聯邦大學(Federal University of Espirito Santo)動物生物學博士學位,同時也是兩個女兒的媽。阿比蘭提思說,她在去年8月開始拍攝影感影像,去年9月正式「出道」,雖然曾經有同事警告她要小心,最好把相關網站刪掉,避免惹麻煩,但阿比蘭提思仍然堅持繼續拍攝。

阿比蘭提思也說,自己有過一段婚姻,但原本跟丈夫的關係就不好,結果拍攝性感影像後,加速兩人的惡劣關係,後來走上離婚之路。另外報導指出,IFES表示,目前該單位已經收到關於阿比蘭提思的投訴,正依照程序進行調查與處理,但由於目前調查進度屬於「初期階段」,因此還不能透露太多調查細節。





