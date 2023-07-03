東京港區市中心大樓爆炸起火！玻璃碎片散落滿地　4人受傷

記者詹雅婷／綜合報導

日本東京都港區一棟大樓3日下午發生火災，發生爆炸聲、竄出濃煙，建築物窗戶破碎飛散，物品散落一地。依據警視廳最新消息，這起事件總計4人輕傷，包括起火點餐廳的2名員工及2名路人。



NHK報導，火災發生地點位在港區新橋3丁目的大樓，距離JR新橋車站約300公尺，是餐飲店林立的繁華街區，就在當地下午3時15分左右，附近民眾通報大樓發出爆炸聲且冒出濃煙，東京消防廳獲報後出動人力滅火。警視廳稱，事發大樓為地上8層、地下1層，起火點在這棟大樓2樓的餐飲店。

在社群媒體發布現場影片的男子表示，當時突然聽到爆炸聲，一看才發現路上到處散落著物品，接著才發現有煙冒出來。現場畫面顯示，大樓窗戶破碎散亂一地，現場已拉起封鎖線，民眾在旁圍觀。