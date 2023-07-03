日本漫畫家的特殊握筆法　能畫出更長直線「很多同業這樣做」

▲火鳥滿月表示，其實很多同業都在用這樣的握筆方式，可以讓手腕轉動幅度更大、畫出更長直線。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

一般而言，大家想到握筆的姿勢就是拇指與食指指尖夾住筆，筆桿靠著食指根部支撐，虎口寬鬆的方式來進行撰寫。但近日有日本漫畫家曝光自己超獨特的握筆姿勢，還表示有很多漫畫家同業都這樣握筆，而且也沒有得過腱鞘炎。

日本漫畫家火鳥滿月日前在推特上曝光自己持握畫筆的姿勢，只見畫面中，火鳥滿月把筆夾在中指與無名指之間，同時用拇指夾住畫筆，如此特異的姿勢，就連火鳥滿月本人也覺得「看起來真的很不好看」。

但相較於正確的握筆方式，火鳥滿月表示，其實有很多同業都在用這樣的握筆方式，而根據他的經驗，這樣握筆方式可以讓手腕轉動幅度更大、畫出更長直線，筆壓的拿捏也更加自由等等優點，而且手腕也不會疲勞，從業生涯以來，也沒有得過腱鞘炎。

火鳥滿月也笑說，這種握法唯一的缺點就是真的很難看，所以小時候在父母、老師面前，他都會改成傳統的握筆方式，直到離開他們視線後，他就會改回自己這種獨特的握筆法。

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