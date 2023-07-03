俄外委會主席：已有70萬名烏克蘭兒童　進入俄羅斯境內

▲俄烏戰爭導致許多烏克蘭兒童成為難民。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

2022年2月俄烏戰爭開打後烏克蘭許多婦孺逃至海外，俄羅斯也曾多次設立人道走廊，提供通往俄國領土的撤離路線。俄羅斯聯邦會議的聯邦委員會（Federation Council，相當於國會參議院）外委會公布數據稱，俄羅斯境內目前已有大約70萬名逃離戰火的烏克蘭兒童。

根據路透社報導，俄羅斯聯邦委員會外委會主席、參議員卡拉辛（Grigory Karasin）在Telegram頻道上指出，「近年來，有70萬名兒童在我們這找到了避難所，逃離烏克蘭衝突地區的轟炸與砲擊。」

報導指出，莫斯科當局宣稱，將烏克蘭兒童帶到俄羅斯領土，是為了保護在衝突地區的孤兒和被遺棄的兒童。對此，烏克蘭聲稱，許多兒童是被俄方非法遣送出境。大多數難民與兒童離開烏克蘭都是在戰爭發生的頭幾個月，早於烏軍去年8月底開始在東部、南部大舉反攻前。

美國曾表示，有數千名烏克蘭兒童被強行從家中帶走。截至2022年7月，美國估計俄羅斯「強行驅逐」（forcibly deported）了26萬名烏克蘭兒童。烏克蘭政府臨時被佔領土重歸部門表示，目前有1萬9492名烏克蘭兒童被列為非法驅逐。