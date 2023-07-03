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以為只是胖！義大利婦竟長出「40cm巨大卵巢瘤」　開完刀肚子消風

▲▼義大利52歲婦人以為自己只是單純肥胖，經醫生檢查才發現她腹中有一顆40公分長的巨大卵巢瘤。（圖／翻攝自《美國病例報告雜誌》）

▲義大利婦人以為自己只是單純肥胖，經醫生檢查才發現她腹中有一顆40公分的巨大卵巢瘤。（圖／翻攝自《美國病例報告雜誌》）

記者張寧倢／編譯

《美國病例報告雜誌》（American Journal of Case Reports）6月21日發表一起案例，一名52歲義大利婦女原先以為自己腹部突出「只是因為肥胖」，結果醫生從她體內開刀取出一顆與健身藥球大小相當的巨大卵巢瘤，重達5公斤，長度約40公分。手術後她的BMI也從50.5減至28.3。

這名女性患者在手術前體重為123公斤、身高156公分、BMI為50.5，屬於肥胖疾病。過去10年來，她逐漸出現嚴重腹脹，導致胃食道逆流、早飽感、便秘、行走困難以及漸進性的肺部和等心臟病症狀，例如呼吸困難。雖然月經周期正常，未受激素影響，但婦人認為自己正在發胖，她在內科住院後被轉診至婦產科。

經檢查發現婦人罹患邊緣性卵巢瘤（Borderline ovarian tumor，BOT），腹腔幾乎完全被病變占據，壓迫到腸道和腹膜後的器官，擴散至腹壁。醫生手術時先從腫瘤中引流抽出37公升濃稠的棕色液體，再切除於右側卵巢上形成的腫瘤，其重量為5.097公斤、長逾40公分、寬約35公分，最後再由整形外科醫師為她進行腹壁重建。

▲▼義大利52歲婦人以為自己只是單純肥胖，經醫生檢查才發現她腹中有一顆40公分長的巨大卵巢瘤。（圖／翻攝自《美國病例報告雜誌》）

▲婦人手術後肚子消平了不少，BMI也從50.5降為28.3。（圖／翻攝自《美國病例報告雜誌》）

婦人歷經6個半小時的手術，失血約6單位（約3公升），並接受輸血，手術結束時她的BMI降為28.3。術後待在加護病房約30天，期間曾出現心臟驟停與急性腎衰竭，所幸2年後已經完全康復。

根據每日郵報報導，卵巢腫瘤多數情況都是良性的，除非在照影掃描時發現，否則女性大多不會意識到症狀。專家估計，美國每10名女性就有1人經歷過卵巢瘤，大約5%到10%女性曾接受手術。這起案例中的邊緣性卵巢瘤通常是由異常細胞組成的腫塊，雖然不是癌變細胞，但有可能發展成癌症。

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