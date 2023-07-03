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拔牙前發現病患滿手瘀青！牙醫急喊卡　竟是罹患「血小板低下症」

▲▼泰國一名病患在拔牙前被醫生發現罹患血小板低下症。（圖／翻攝自Facebook／Doctor กล้วย）

▲泰國一名病患在拔牙前被醫生發現罹患血小板低下症。（圖／翻攝自臉書／Doctor กล้วย）

記者張方瑀／綜合報導

泰國一名醫生日前在準備幫病患拔牙時，在病人的手臂上發現多處伴有瘀青的異常出血點，要求病患進行血液檢查後發現，對方罹患了「血小板低下症」，會影響血液凝固功能，若是在不知情的狀況下進行拔牙或其他手術，可能會危急病患性命。

根據Thaiger報導，泰國一名牙醫在臉書發文表示，他日前準備幫一名病患拔牙時，突然發現對方的手臂上有異常的出血點，而且周圍還伴有瘀青，他覺得不太尋常，所以要求病患先進行血液檢驗，結果發現對方患有「血小板低下症」（thrombocytopenia），若貿然進行手術，可能會危及生命。

醫生表示，血小板數量偏低會造成血液無法凝結，如果牙醫或外科醫生沒有注意到病患的情況，就直接進行拔牙、牙菌斑清除等會有出血狀況的手術，就有可能造成出血不止，危及到病患的生命安全。

血小板低下症可能是潛在的血液疾病、特定的癌症類型、患者的免疫功能異常或抗凝血藥物造成，醫生也提到，由於拔牙病患的症狀明顯，所以他才能第一時間察覺，但有些人卻不一定，所以需要專業醫護人員仔細觀察，「必須先針對血小板低下症進行治療後，就能進行牙齒手術了。」

報導指出，血小板低下症可能會出現在任何族群和年齡，先前就有父母在幼童身上發現不明血斑後就醫確診；若是沒有及時治療，讓症狀累積到一定的嚴重程度，可能會發生各種器官出血的情況，最終導致死亡。

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