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泰坦號5乘客最後一刻「黑暗中聽音樂」　富商父子相擁身影曝光

▲▼英籍巴基斯坦裔富商達武德（Shahzada Dawood）與他19歲的兒子蘇里曼（Suleman Dawood）。（組圖／CFP、路透）

▲ 達武德與蘇里曼一起登上泰坦號。（組圖／CFP、路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

鐵達尼號觀光潛水器「泰坦號」疑似發生內爆，5名乘客被認定全數罹難，包括英國巴基斯坦裔富商達武德（Shahzada Dawood）及19歲兒子蘇里曼（Suleman Dawood）。家屬事後公開這對父子出海前相擁的身影，並透露他們如何踏上這場悲劇之旅、下水前聽取的行前說明，也讓外界得以描繪出乘客在艙內的最後時光。

▲ 家屬公開達武德父子登上泰坦號前互相擁抱的畫面。

達武德的妻子、蘇里曼的母親克里絲汀（Christine Dawood）接受《紐約時報》訪問說明，他們一家人2012年曾在新加坡參觀一場鐵達尼號展覽，點燃他們對鐵達尼號殘骸的興趣，2019年的格陵蘭之旅後又被冰山吸引，而1912年失事的鐵達尼號就是因撞上冰山沉沒。

克里絲汀後來看見「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）公司的鐵達尼號探勘之旅廣告，原先計畫和丈夫一起參加，卻受疫情影響延後，這次便由蘇里曼代替她，和父親一起下水，但去程路上一波三折，先是飛往加拿大聖約翰（St. John’s）的航班取消，第二班又延誤，當時還很擔心趕不上搭泰坦號，如今克里絲汀反倒希望第二班也被取消。

一家人6月15日順利登上泰坦號母船「極地王子號」（Polar Prince），雖然這次探勘之旅每人要價25萬美元，但在極地王子號上的生活算不上豪華。克里絲汀回憶，他們一家人得在狹窄的房間裡睡上下舖，用托盤吃自助餐，且泰坦號乘客每天上午7點到晚上7點都得參加會議，還會反覆觀看電影《鐵達尼號》。

▲▼海洋之門執行長拉許（左）疑似在設計泰坦號時偷工減料，才導致慘劇發生。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 左為海洋之門執行長拉許。（圖／達志影像／美聯社）

會議大多和泰坦號安全性有關，但克里絲汀認為，很多內容對所有人都是左耳進右耳出，「我們對工程方面完全不了解。就像你會搭飛機，卻不知道引擎是如何運作。」

除了安全教育以外，海洋之門CEO拉許（Stockton Rush）也在會議上告訴乘客，下水前一天應採取低渣飲食，且出海當天早上不能喝咖啡，還建議他們穿厚襪子、戴毛帽，因為海底溫度很低。

拉許告知乘客，在抵達鐵達尼號殘骸位置之前不要抱有期望，因為潛水器會關閉燈光以節省電力，艙內將一片漆黑，但依然有機會看見發光的海洋生物；乘客也可將喜歡的歌曲下載到船上播放器中，因為航程可能需要4小時，但禁止播放鄉村音樂。

▲▼觀光潛水器「泰坦號」採用非常規的碳纖維複合材料和細長艙室設計，恐怕是導致承受更大水壓而失事的主因。（圖／路透）

▲ 「泰坦號」採用非常規的碳纖維複合材料和細長艙室設計，恐怕是導致承受更大水壓而失事的主因。（圖／路透）

儘管達武德曾抱怨下水前要穿戴的裝備太多，這對父子依然相當興奮，克里絲汀6月18日也和17歲女兒阿莉娜（Alina）一起目送丈夫、兒子和其他3名乘客爬進泰坦號，消失在大西洋裡。

她回憶，「那是個美好的早晨」，沒想到泰坦號不到2小時後就失聯。技術人員告訴她，因為通訊問題，確實可能出現失聯狀況，但不需過度擔心，且若1小時內無法重新聯絡上，泰坦號會釋放負重浮出水面，5天後卻只等到殘骸尋獲，丈夫、兒子雙雙罹難的噩耗。

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