「京津冀」打破極端高溫紀錄　 陸部分地區6月氣溫有如火在燒　

▲大陸今年入夏高溫又打破紀錄 。（圖／翻攝 大陸中央氣象台）

記者任以芳／綜合報導

今年大陸出現破紀錄高溫天氣，整體共發生4次區域性高溫過程，都是打破歷史高溫紀錄。目前全大陸301個氣象站日最高氣溫達到極端事件標準，雲南巧家高達44.4度、元謀43度、北京湯河口41.8度、河北廊坊41.6度等110站日最高氣溫達到或突破歷史極值。光是今年6月整體氣溫，已列入大陸近10年來最熱6月天氣。

綜合陸媒報導，大陸入夏以來，整體打破高溫紀錄時間點分別是5月28日至6月5日，6月6到12日，6月14到17日和6月21到30日。

全大陸有301個氣象站日最高氣溫達到極端事件標準，其中雲南巧家高達44.4度、元謀43度、北京湯河口41.8度、河北廊坊41.6度等110站，日最高氣溫達到或突破歷史極值。其中5月28日至6月5日出現今年首次區域性高溫過程，比常年偏早16天，主要影響上海、雲南、四川、安徽、廣東等15個省市。

截至昨天14時，全大陸最高氣溫，京津冀又包攬前十。河北承德41.6度排名第一，北京齋堂41.3度排名第二。新一輪40度超高溫​再襲京津冀。

▲全大陸整體6月高溫數值破紀錄。（圖／取自Pixabay）

6月以來（截至6月30日），華北地區京津冀魯豫高溫日數9.8天，較常年同期4.6天偏多5.2天，為1961年以來歷史同期第4多。北京高溫日數13.2天，為1961年以來歷史同期最多，河北是12.2天、天津是10.2天為次多，山東是7.7天為第五多。

另外，6月21到30日，大陸出現今年第4次區域性高溫過程，為今年以來最強。華北地區高溫極端性強，北京湯河口41.8度、天津大港是41.8度等22個站達到或突破歷史極值，有124個國家站超過40度。

6月22到24日，北京南郊觀象台連續三天氣溫達到或超過40度，城區高溫時長超過40小時，22日南郊觀象台最高氣溫達41.1度。

拉長年份來看，從2014到2023年，大陸華北地區共發生10次區域高溫過程。除了2014年和2015年，近10年每年6月華北地區都有高溫，但連續多次高溫反覆出現，實屬歷史之罕見。從多個指標綜合來看，今年6月21到30日高溫過程綜合強度，列為今年以來最強，極端性也是近10年來，6月最強高溫天氣。