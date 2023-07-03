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奧克尼群島考慮脫離英國　成為挪威自治領地

▲▼ 英國蘇格蘭「奧克尼群島」（the Orkney Islands）的城市斯特羅姆內斯（Stromness）。（圖／達志影像／美聯社）

▲奧克尼群島的城市斯特羅姆內斯（Stromness）。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

英國蘇格蘭「奧克尼群島」（the Orkney Islands）議會正考慮其他治理形式，可能脫離英國，成為挪威自治領地。議會領袖史托肯直言，英國和蘇格蘭政府的治理非常失敗，人均國家預算比其他群島少，不如回歸歷史淵源更深的挪威。

綜合BBC、衛報報導，奧克尼群島是英國蘇格蘭東北部的群島，在1472年之前一直都屬於挪威、丹麥控制領土，不過在丹麥和挪威國王克里斯蒂安一世的女兒瑪格麗特1472年嫁給蘇格蘭國王詹姆斯三世時，被當作嫁妝送給蘇格蘭。

「我們作為挪威王國一部分的時間，遠比在英國治理之下久得多」，議會領袖史托肯（James Stockan）透露，每當他走在街上都會有人來問，何時要還清當年那筆嫁妝、何時才能回歸挪威，「我們之間有著深厚情感與文化淵源，現在正是探索相關可能性的時刻。」

史托肯進一步說，英國及蘇格蘭政府的治理非常失敗，奧克尼群島平均每個人獲得的國家預算少於謝德蘭群島（Shetland）與西部群島（the Western Isles），無法再這樣繼續下去。他提出法案探索與北歐之間的聯繫，研究王室屬地模式，例如海峽群島和海外領地，另一種可能性則是類似丹麥位於北海的自治領地「法羅群島」（the Faroe Islands）。

奧克尼群島預計當地4日針對這項提議進行討論。英國政府表示，將提供22億英鎊資金，其中的5000萬英鎊會用來發展蘇格蘭群島（包括奧克尼群島）的經濟；蘇格蘭政府發言人指出，奧克尼群島議會將於2023年至2024年獲得8970萬英鎊資金，將致力於支援島嶼社區發展。

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