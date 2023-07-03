波蘭7歲男童搭渡論「離奇落海」！母跳海救人　雙雙溺斃

▲波蘭一名男童離奇墜海，母親為了救人也跳入海中，兩人最終皆回天乏術。（圖／翻攝自vesselfinder）

記者王佩翊／編譯

波蘭一名小男孩6月29日與母親一同搭乘渡輪從瑞典返回波蘭，然而航行中，男童卻突然墜海，他的母親見狀，立刻跳海救人，但兩人最終皆失蹤。直到有關當局派直升機到附近海域搜索，才在1個小時後先後尋獲男童與其母親，並將兩人送往醫院急救，但最終仍雙雙搶救無效。

根據《紐約郵報》報導，瑞典一艘名為「Stena Spirit」的渡輪6月29日從瑞典卡爾斯克魯納市（Karlskrona）開往波蘭格地尼亞（Gdynia），船上載有310名旅客，然而當渡輪正往波羅的海移動時，突然有一名7歲男童墜入海中，而他的母親疑似為了營救他，在他墜海不久後，也跟著跳進海中。

根據調查，男童大約從65英尺的高處墜海，事發後警報響起，船員查看監視器，發現有2個人落水，因此通報救援單位。海上救援單位隨即派出直升機到母子失蹤海域搜索，最終在約1個小時後，透過吊掛作業，先後將母子兩人打撈上岸。

男童與母親隨即被送往瑞典的一間醫院搶救，但最後仍身亡。救援單位指出，男童是在落海的66分鐘後被救起，男童母親則是在落海59分鐘後被救起。

瑞典檢察官指出，此案將暫時定調為殺人案，但目前還未確定嫌疑人。渡輪公司發言人則表示，尚無法確定此案是否是因為渡輪故障造成，但是已經配合警方以及相關部門合作，以釐清這件事的原因與情況。