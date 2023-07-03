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控知名男星性侵！　英女痛訴「他壓我身上」恐怖經過：小孩還在樓上

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲ 迪瓦恩指控知名男星性侵。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國蘇格蘭一名女子出面指控，2年前一名知名男星不請自來闖進她家，不顧她不斷拒絕，強行與她發生關係，且她的2個孩子全程都在樓上，事後卻因證據不足未被起訴，令她長期受焦慮與抑鬱所苦。

《每日郵報》報導，40歲2寶媽迪瓦恩（Karen Devine）幾年前認識一名曾參演多部真人實境秀、廣播及舞台演出的知名男星，發現對方控制慾很強，沒想到他有天突然闖入她位於格拉斯哥的住處，強迫與她上床，令她飽受精神創傷。礙於法律因素，媒體無法公開男子姓名。

迪瓦恩說明，這名男子不請自來，當時正來她家拜訪的爸媽要求男子離開，但等到她爸媽離開後，男子開始用訊息轟炸，聲稱自己喝醉，在門外等她。儘管迪瓦恩稱自己狀態不好，「我告訴他我很脆弱」，但對方說只是想見她一面，「我以為他看到我之後可能就會走了。」

未料男子強行進門，突然抓住她後開始企圖性侵，直到被她女兒打斷。迪瓦恩得以脫身，上樓和女兒交談，但回到樓下後就遭男子性侵得逞，「他向我撲過來，我能感覺到他壓在我身上的重量，我僵住了。我一直說我已經有其他對象，我不想做這件事，但他還是繼續和我做愛。」

迪瓦恩在性侵過程中昏過去，醒來時男子已經離開，隔天傳訊息給他，對方不但不回，還直接將她封鎖。

她今年稍早鼓起勇氣報警，警方調查後卻稱沒有足夠證據起訴。蘇格蘭警方證實，接獲性侵通報後徹底調查，目前所有調查已經結束，男子一度被捕後已經獲釋，警方將不會採取進一步行動。

迪瓦恩悲憤表示，「發生在我身上的事太可怕了，我感到痛苦與創傷」，得知無法起訴男子令她的狀況惡化，「我不懂為什麼我的遭遇還不夠。那次襲擊之後，我感到極度焦慮與抑鬱，長期沒有工作」，「家人都見證我巨大的變化。我不喜歡一個人待在人多的地方，很害怕看到或遇見他」，「他可以繼續過生活，我卻得努力重建我的生活」。

迪瓦恩沒有選擇匿名，而是公開出面指控，就是希望讓這類性侵案受到重視。且媒體指出，此前也有另一名女性指控同一名男星性騷，「他很噁心，我得知曾有人被他性侵後感到毛骨悚然。」

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