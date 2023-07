控知名男星性侵！　英女痛訴「他壓我身上」恐怖經過：小孩還在樓上

▲ 迪瓦恩指控知名男星性侵。(圖/翻攝自推特)

記者陳宛貞/綜合外電報導

英國蘇格蘭一名女子出面指控,2年前一名知名男星不請自來闖進她家,不顧她不斷拒絕,強行與她發生關係,且她的2個孩子全程都在樓上,事後卻因證據不足未被起訴,令她長期受焦慮與抑鬱所苦。

《每日郵報》報導,40歲2寶媽迪瓦恩(Karen Devine)幾年前認識一名曾參演多部真人實境秀、廣播及舞台演出的知名男星,發現對方控制慾很強,沒想到他有天突然闖入她位於格拉斯哥的住處,強迫與她上床,令她飽受精神創傷。礙於法律因素,媒體無法公開男子姓名。

迪瓦恩說明,這名男子不請自來,當時正來她家拜訪的爸媽要求男子離開,但等到她爸媽離開後,男子開始用訊息轟炸,聲稱自己喝醉,在門外等她。儘管迪瓦恩稱自己狀態不好,「我告訴他我很脆弱」,但對方說只是想見她一面,「我以為他看到我之後可能就會走了。」

未料男子強行進門,突然抓住她後開始企圖性侵,直到被她女兒打斷。迪瓦恩得以脫身,上樓和女兒交談,但回到樓下後就遭男子性侵得逞,「他向我撲過來,我能感覺到他壓在我身上的重量,我僵住了。我一直說我已經有其他對象,我不想做這件事,但他還是繼續和我做愛。」

迪瓦恩在性侵過程中昏過去,醒來時男子已經離開,隔天傳訊息給他,對方不但不回,還直接將她封鎖。

Two years ago, a well-known man raped me at home, while my two kids slept upstairs.

He waited outside my house for hours as he knew I had been drinking, waiting for his moment to pounce.