「小熊維尼狂粉」擁2.3萬件周邊！　蟬聯金氏世界紀錄15年

▲「小熊維尼狂粉」霍夫曼擁2.3萬件周邊。（圖／翻攝自金氏世界紀錄，下皆同）



記者張方瑀／綜合報導

美國一名女子是迪士尼卡通人物「小熊維尼」（Winnie the Pooh）的狂粉，她從2008年開始就一路蟬聯金氏世界紀錄中「擁有最多小熊維尼商品」的人，現在預估約有2.3萬件與維尼有關的商品，而且還不斷在增加中。

住在美國威斯康辛州沃科夏（Waukesha）的58歲女子霍夫曼（Deb Hoffmann）從20多歲開始蒐集小熊維尼的周邊商品，包含驢子屹耳、跳跳虎和小豬在內，現在已蒐集2萬3623件，創下新的金氏世界紀錄。

事實上，霍夫曼在2008年以4405件維尼周邊商品首次獲得金氏世界紀錄認證後，她就持續「擴充」收藏品，且每年都會按時申請檢驗，以確保她永遠都是紀錄保持人，所以現在她的藏品可能已超過2萬3623件。

霍夫曼說，她的第一隻小熊維尼娃娃是父親送給她的禮物，「他下班後帶回家一個盒子，是用粉色和藍色包裝的，我手伸進去碰到毛絨絨的維尼熊，這一切彷彿還是昨天的樣子。」

霍夫曼表示，真正開始蒐集維尼周邊是22歲跟丈夫結婚後開始，現在大部分的收藏品都放在一棟占地約1000平方英呎（約28坪）屋子的一個房間內，而丈夫也一直力挺她的興趣。