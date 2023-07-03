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全球首例！澳洲醫師可合法開立搖頭丸　治療憂鬱症與PTSD

▲▼搖頭丸（MDMA）依毒品危害防制條例被列為第二級毒品，屬於中樞神經興奮劑。（圖／取自台灣法務部反毒宣導網站）

▲搖頭丸（MDMA）依毒品危害防制條例被列為第二級毒品，屬於中樞神經興奮劑。（圖／取自台灣法務部反毒宣導網站）

記者張寧倢／綜合外電報導

俗稱「搖頭丸」的MDMA在台灣列為第二級毒品，而澳洲政府自1日起允許精神科醫師開立包含MDMA在內的兩種迷幻藥，以治療憂鬱症或創傷後壓力症候群（PTSD）的患者，成為全球第一個治療精神用途合法化的國家，同時也引起爭論。

綜合美聯社與英國BBC報導，澳洲醫生自1日起可合法為PTSD患者開立一定劑量的MDMA，針對治療困難的憂鬱症患者也可以開立「迷幻蘑菇」中的精神性成分賽洛西賓（Psilocybin）。

澳洲已經將這兩種藥物列入藥物管理局核准的藥品清單之中，有科學家與心理健康專家認為這將是「改變遊戲規則」的重大舉措，使得澳洲「處於該領域研究的最前線」。摩納希藥學研究所（Monash Institute ofPharmaceutical Sciences）神經藥物開發中心副主任蘭米德（Chris Langmead）就表示，過去50年來，在治療持續性心理健康問題上，幾乎沒有什麼進展。

南澳大學心理健康研究員穆斯克（Mike Musker）博士說，迷幻藥的使用將被嚴密監控，而不是「吃一錠藥就離開」。他向法新社表示，以MDMA為例，患者可能會在5到8周內接受3次治療，每次治療持續約8小時，將有治療師全程陪同，但他也認為使用上必須非常謹慎。

然而，也有科學家對此舉感到驚訝。墨爾本斯文本大學（Swinburne University）的認知神經心理學家羅塞爾（Susan Rossell）教授表示，雖然迷幻藥在治療用途肯定具有潛力，但這舉措來得太快了，「對於其他任何類型的疾病，無論是心血管疾病或癌症，你都無法想像如此快速地將藥物推上市面。」

澳洲蒙納許大學（Monash University）臨床迷幻劑實驗室主任利納斯基（Paul Liknaitzky）提出幾點擔憂，「人們擔心證據仍然不足，將其轉移至臨床服務仍為時過早；可能充斥著不稱職或設備不足的臨床醫師；大多數人負擔不起這類治療的費用；對於培訓、治療與病人用藥結果的正規監督將是最低限度或所知無幾的。」

目前美國有兩個州允許使用賽洛西賓，俄勒岡州是首個允許成年人合法使用的州，科羅拉多州的選民則在2022年同意使用賽洛西賓除罪化。美國食品藥物管理局（FDA）於2018年將賽洛西賓指定為「突破性療法」，目的在促進治療嚴重疾病藥品加速開發與審查，上月底也發布指導草案，使研究人員設計臨床試驗，測試迷幻藥在各種醫療條件下的潛在療法。另外，加拿大與以色列也在進行臨床實驗。

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