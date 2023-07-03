日圓狂貶！物價高漲「吃飯成奢侈」靠泡麵維生　越南人集體返鄉

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日圓暴跌！物價高漲「吃飯成奢侈」靠泡麵維生　越南人集體返鄉

▲▼ 日本通膨飆升，物價高漲。（圖／CFP）

▲ 日本通膨飆升，物價高漲。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日圓狂貶加上通膨飆升，萬物皆漲卻只有薪水不漲，甚至疫情過後薪資縮水，導致越來越多在日本工作的越南僑民不堪負荷，必須靠泡麵維生，「吃飯現在也是種奢侈」，爆發集體返鄉潮。

《越南快報》報導，住在大阪的越南工程師Ngoc正計畫回國，因為日圓貶值及通膨加劇，使他可支配的收入大幅減少，只要還完父母為了讓他出國工作借的2億越南盾（約新台幣26.4萬）就會回國。

日本近幾月來從雜貨到電費都急遽上漲，Ngoc只能靠吃青菜、雞蛋和泡麵維生，「以前我每周花費1萬日圓（約新台幣2152元），但現在要1.5萬日圓（約新台幣3228元）。」

以前冬天時每個月電費約2萬日圓（約新台幣4304元），Ngoc上次卻足足繳了2倍的錢，且日本平均薪資已經凍漲20年，「吃飯現在也是種奢侈，我只有超市特價的時候才會去採購。」

歐美在日本央行不顧通膨維持負利率之際大幅升息，日圓兌歐元、美元匯率暴跌，去年更跌到20年最低，代表日本對越南僑民和學生吸引力不如以往。

Ngoc說明，「我以前的薪水相當於2900萬越南盾（約新台幣3.8萬元），但現在縮水大約700萬越南盾（約新台幣9250元）」，扣掉房租、帳單和稅金，每個月只能存1400萬越南盾（約新台幣1.8萬元），無力償還債務。

就連父母都抱怨他寄回家的錢太少，質疑他為什麼在日本工作將近1年還無法還清債款。他認識的人中「10個有8個已經回國」，只要把這筆債還完，他也會回越南。

另一名僑民Tien在名古屋讀書、工作4年後，最近回到越南，日圓貶值就是最主要的原因。他在疫情前月薪約3500萬越南盾（約新台幣4.6萬元），今年卻降到3000萬（約新台幣4萬元）。

後來因前公司破產，他被迫到麵包店兼職，起初店裡有大約20個越南人，但「他們都回國了」。他變成店裡唯一的越南工人，經常感到孤獨，也不喜歡主管對他的態度，不久後決定離職，4月15日回到越南。

TQC人力合作與貿易公司負責人Trinh Quang Thieu指出，日圓貶值使日本對越南人吸引力下降，如今越南人更想到南韓或歐洲工作。

《日經亞洲評論》則報導，日本政府持續努力招攬外國人才，出台相關政策並開放高薪人才在日本居住一年後申請永久居留權，也開放世界各地菁英大學畢業生在日本停留2年求職。

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