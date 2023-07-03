俄「死亡商人」換囚返國加入普丁政黨！　宣布投入參議員選舉

▲俄羅斯軍火販子布特明年將參加州議員選舉。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國女子職籃（WNBA）球星格林納（Brittney Griner）因攜帶大麻煙油在俄羅斯被逮後，遭判處9年重刑，美方最後同意換囚，釋放俄羅斯軍火販子布特（Viktor Bout）。布特回國後立刻加入俄羅斯總統普丁的政黨，明年將代表該黨參加州議員選舉。

▲格林納（Brittney Griner）返美重拾球員生涯。（圖／達志影像／美聯社）



根據《路透社》報導，去年換囚獲釋的布特，在返回俄羅斯後隨即加入普丁（Vladimir Putin）所屬的極右翼俄羅斯自由民主黨（LDPR），而《俄新社》消息指出，布特已經被提名，明年將代表LDPR在中部烏里揚諾夫斯克州（Ulyanovsk）參加州議員選舉。

綽號「死亡商人」的布特2008年在泰國遭到逮捕，後來引渡到美國，他被控為一些全球最暴力血腥衝突的叛亂分子提供武器，美國司法部也稱他為全球最多產的軍火商之一，而他2011年在美國遭判處25年徒刑。

▲▼格林納被判刑9年。美國向俄羅斯提出換囚計劃釋放布特。（圖／達志影像）



有「女版魔獸」之稱的格林納曾奪得2面奧運金牌，她2022年2月在莫斯科機場被查獲攜有含1公克大麻油的電子菸匣被捕，判刑9年定讞後上月被送往流放地，經過多次交涉，美國終於在阿拉伯聯合大公國的牽線下順利於2022年12月和俄羅斯換囚，以布特換回格林納。

事實上，這已經不是LDPR首次吸收國際重大爭議人物加入，俄羅斯KGB特務盧戈沃伊（Andrei Lugovoi）因涉嫌暗殺行動被英國通緝，2007年逃回俄國後也加入了LDPR，現在更是俄羅斯聯邦下議院國家杜馬的議員。