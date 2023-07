控拉丁裔夫婦「想綁架她小孩」　情節全是掰！白人媽媽誣告將入獄

▲加州「網紅媽媽」索倫森(Kathleen Sorensen)誣告拉丁裔夫婦綁架她的小孩,被判坐牢。(圖/翻攝自推特)

記者張寧倢/編譯

美國加州一名30歲白人女子原本是有著良好形象的「網紅媽媽」,但她2020年底在網路上宣稱一對拉丁裔男女尾隨並試圖綁架她的2名子女。警方調閱監視器後發現真實情況與女子的說法「嚴重矛盾」,州陪審團2023年4月裁定女子蓄意謊報誣告有罪,近日法官正式對她宣判3個月有期徒刑。

根據衛報報導,30歲的索倫森(Kathleen “Katie” Sorensen)2020年12月7日指控一對拉丁裔夫婦在加州索諾馬郡(Sonoma County)一家工藝材料零售賣場的停車場試圖綁架她的2名孩子,並向警方報案。大約一周後,她在Instagram上發布一段講述小孩遭綁架未遂的影片,由於她在網路社群的影響力,影片迅速擴散,觀看次數據稱超過400萬次。

地方檢察官辦公室表示,索倫森在影片中描述得「非常詳細」,還補充了起初「未對警方透露的重要細節」,不僅如此,索倫森還參加當地新聞節目,重覆做出相同論述。

她在影片裡控訴,那對男女尾隨她進入商店,評論她孩子的外表,令她「焦慮不安」,因為他們不是「整潔乾淨的人」。她還說,他們跟著她走出店外,趁她在把孩子抱上車、準備離開的時候等在一旁,簡直讓她「嚇呆了」,無法做出反應,是等到她大聲呼救後那對男女才逃跑。

Katie Sorensen says strangers tried to kidnap her kids outside the Petaluma @MichaelsStores after following them around inside. Her @instagram video (partial here) has hit 2M views. @petaluma_police investigating. She & @PollyDad speak out to @KTVU 5:15, 6:15, 7:30 p.m. pic.twitter.com/cG0wnm2JgQ