哪個時間最接近午夜？　答案因「1關鍵」解讀大不同引熱議

▲網友為一個簡單的題目想破頭。(圖/翻攝推特「@yawdmontweet」)

記者張靖榕/綜合報導

推特近日出現一題爆紅的數學題目,列出A、B、C、D共4個選項,要網友選出「最接近午夜的時間」,不過看似簡單的問題,卻在網友中出現重大分歧,除了好像太簡單之外,還與考題是以「英文」敘述有關。

推特帳號「@yawdmontweet」發文詢問,圖中的英文考題為「哪個時間最接近午夜(What is the closest time to midnight)」,4個選項分別為A(11:55 a.m.);B(12:06 a.m.);C(11:50 a.m.);D(12:03 a.m.)。

該篇推文累計瀏覽次數已突破140萬次,網友多數都認為答案就是「D」,因為12:03 a.m.是凌晨,代表才剛過午夜3分鐘,但不論A或C選項,都是白天時間。

不過也有人說,考題中的「to」是指「到」或向前的意思,因為時間只能往前走,若凌晨12:03往前走,要接近24小時才到得了午夜,反觀11:55 a.m.才是相對最近的。對於這個說法,很快就有網友反駁,「答案是D!這裡的『To』代表的只是距離午夜最近的意思,不代表必須是午夜之前的時間。」

還有網友乾脆把問題丟給ChatGPT,而AI的回答是D,12:03 a.m.。