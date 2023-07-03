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哪個時間最接近午夜？　答案因「1關鍵」解讀大不同引熱議

▲網友為一個簡單的題目想破頭。（圖／翻攝推特「@yawdmontweet」）

▲網友為一個簡單的題目想破頭。（圖／翻攝推特「@yawdmontweet」）

記者張靖榕／綜合報導

推特近日出現一題爆紅的數學題目，列出A、B、C、D共4個選項，要網友選出「最接近午夜的時間」，不過看似簡單的問題，卻在網友中出現重大分歧，除了好像太簡單之外，還與考題是以「英文」敘述有關。

推特帳號「@yawdmontweet」發文詢問，圖中的英文考題為「哪個時間最接近午夜（What is the closest time to midnight）」，4個選項分別為A（11:55 a.m.）；B（12:06 a.m.）；C（11:50 a.m.）；D（12:03 a.m.）。

該篇推文累計瀏覽次數已突破140萬次，網友多數都認為答案就是「D」，因為12:03 a.m.是凌晨，代表才剛過午夜3分鐘，但不論A或C選項，都是白天時間。

不過也有人說，考題中的「to」是指「到」或向前的意思，因為時間只能往前走，若凌晨12:03往前走，要接近24小時才到得了午夜，反觀11:55 a.m.才是相對最近的。對於這個說法，很快就有網友反駁，「答案是D！這裡的『To』代表的只是距離午夜最近的意思，不代表必須是午夜之前的時間。」

還有網友乾脆把問題丟給ChatGPT，而AI的回答是D，12:03 a.m.。

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