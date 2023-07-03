用ChatGPT幫寫履歷！他收大量面試邀約　得到夢想工作

▲ChatGPT具高度實用性，但也有不少錯誤之處，必須人工監督。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

ChatGPT年初推出後隨即引發風潮，許多人開始將其應用在各式各樣的領域，不少網友也分享自己透過這款生成式AI幫助求職成功的經驗，大讚相當好用。

美國知名論壇Reddit一名用戶日前就分享，如何借助ChatGPT生成的履歷內容，來幫助他收到多個工作面試邀約。他描述自己先將個人簡歷以及職位描述、個人專長丟給ChatGPT，並要求AI針對職位內容，量身訂做他的簡歷和經驗。

該名用戶接著還要求ChatGPT針對面試中會出現的任何問題，都提供出色的答案，設定條件是從他的簡歷中生成相對的答案，以回答面試時會遇到的問題。此外，他還要求ChatGPT讓他的求職信與眾不同並且給面試官留下好印象，結果就是他收到超多面試邀請，包括夢想中的offer。

另有網友表示，先將自己的簡歷與想要的職位描述餵給ChatGPT，接著要求它據此加長文章內容並且要寫得吸引人，結果還真的成功讓他找到比現在更好的工作，薪水也比預期還高。

不過也有網友表示，雖然自己也用ChatGPT寫履歷，但人工複核很重要，必須逐條審查，因為他就看過ChatGPT寫出自己根本沒有的經歷，如果到時被面試官問到，肯定會很糗。另一人說，AI好歸好，「但你必須看著它才行」，「如果它不知道答案的話，就會開始捏造一些事情讓整體看起來更賞心悅目，但常常都會是一些讓人想笑的錯誤答案。」