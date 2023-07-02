瓦格納首腦難逃？　烏克蘭情報局：普丁已下令「暗殺普里格津」

▲瓦格納首腦普里格津與俄國總統普丁。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

烏克蘭軍事情報局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）表示，俄羅斯總統普丁已經下達命令，要求俄羅斯聯邦安全局（FSB）執行清算任務，暗殺瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。

根據《基輔獨立報》，布達諾夫表示，「不論如何，所有此類潛在暗殺企圖都不會很快發生。他們將花費一些時間找到合適方法，並且達到準備好進行大規模行動的階段。但我想再次強調，這是一個懸而未決的大問題。他們能成功實現這個目標嗎？他們敢執行這個命令嗎？」

普里格津率領傭兵發動兵變，一度控制俄國2座軍事基地，推進至距離莫斯科僅200公里處，但後來在白俄總統盧卡申科斡旋下，與當局達成協議、閃電撤兵。瓦格納的未來尚不明朗，不過根據協議內容，普里格津要遷往白俄，戰士們則可選擇前往白俄、與俄軍或執法部門簽約，或者回到親友身邊。

6月27日，FSB表示，針對普里格津武裝叛變的刑事案件已經結案，盧卡申科也稱他已經抵達該國，但迄今尚無確切證據證實這一點。而俄國獨立新聞媒體「Verstka」報導及美國星球實驗室公司（Planet Labs）衛星影像都顯示，白俄一座廢棄軍事基地正在快速動工，被認為可能要為瓦格納提供藏身之處。

對此，布達諾夫認為，普里格津無意讓傭兵團在白俄大規模駐紮，但計畫在該國領土上建立後勤徵兵中心，「接下來要發生的是，先前曾在烏克蘭參戰的大多數人員，將被逐步移往非洲，在那裡繼續行動。」