迪士尼遊園車司機「大唱改編版阿拉丁」　遊客驚喜直呼：快加薪！

▲迪士尼遊園車司機萊恩大唱改編版阿拉丁，讓乘客驚呼連連。（圖／翻攝自TikTok）

記者張方瑀／綜合報導

迪士尼樂園總是帶給遊客童話般的感受，除了遊樂設施等硬體設備外，園內的工作人員更是功不可沒。美國一名遊客到佛州的迪士尼樂園玩時，她所搭乘的遊園車司機，居然邊開車邊大唱改編版的《阿拉丁》主題曲，讓所有乘客又驚又喜，影片po出後也讓網友直呼，「司機該加薪啦！」

根據Newsweek報導，美國TikTok用戶克莉絲黛爾（Cristelle）分享了一段在佛州迪士尼樂園渡假村遊園車上的影片，當時遊園車司機萊恩（Rhyan）說，他想要幫遊客一整天的行程多加上一點魔法說，接著就開始透過麥克風大唱改編版的《阿拉丁》主題曲《嶄新的世界》（A Whole New World），全車的遊客都笑了出來，專心聽著他唱歌，甚至大聲尖叫歡呼。

克莉絲黛爾詢問過司機的意願後，將這段影片po上網，目前已經吸引超過4.8萬人觀看，就有網友留言表示，萊恩是自己的高中同學，從以前就是唱詩班的一員。

另外許多網友聽完萊恩超強歌聲後紛紛表示，迪士尼應該要幫他加薪，「他只有領開車的薪水而已，沒必要多唱歌的」、「迪士尼快來看」、「迪士尼真的是臥虎藏龍呀」、「他不該只是司機」、「改編得太好聽了！」