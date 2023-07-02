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紐約「大群飛蟲」攻佔街頭！密集黑點全是蟲　他哀號：還鑽進鼻孔

▲▼紐約市近日出現大量成群的小飛蟲影響居民生活。（圖／翻攝自推特／@jerm_cohen）

▲紐約市近日出現大量成群的小飛蟲影響居民生活。（圖／翻攝自推特／@jerm_cohen）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國紐約過去3周以來正遭受著加拿大野火所帶來的霧霾，曼哈頓和布魯克林部分地區近日還出現大量蟲群飛舞，有民眾抱怨，不管是慢跑、騎自行車、走路或搭地鐵，只要嘴巴張開都有可能吃到小飛蟲，甚至會飛入鼻孔和眼睛。但紐約市衛生官員認為這些蟲群不會叮咬人類，目前不構成公共衛生風險。

根據美國國家廣播公司（NBC）報導，正當加拿大野火為整個紐約州帶來霾害之際，紐約市還出現大量飛蟲影響生活。居民Martine Perez接受紐約NBC第4頻道採訪時表示，「我本想躲開牠們，但其中一隻蟲飛進我的鼻子裡，這很不舒服。」

紐約一名攝影師Jeremy Cohen在推特上PO出影片，只見他騎腳踏車時淺色上衣出現許多黑點，發現全都是小蟲子，連口罩與墨鏡上也都有飛蟲的屍體，而他說「誰能解釋一下紐約現在發生的這些蟲／蚊蚋（gnats）的情況嗎？」

另一名推特網友Tyler Donaghy則在布魯克林（Brooklyn）拍到大量蟲群在街道上空不斷飛舞。推特帳號為@olow的網友則目睹紐約地鐵站月台上也有飛蟲聚集，不解地說「這些蟲子群正在佔領這座城市，牠們也來到地鐵站台。這個城市只會變得越來越糟。接下來還會發生什麼？」

康乃爾大學昆蟲學教授Corrie Moreau向紐約時報表示，這些昆蟲看起來是綠色或白色，應該不是蚊子而是蚜蟲（aphids）。她認為，這麼多蚜蟲成群出現並不尋常，可能是因為今年是暖冬，加上春天多雨，幫助更多花卉與植物生長，讓蚜蟲提前進入繁殖模式。以植物汁液為食的蚜蟲通常沒有翅膀，但若要飛出去尋找新的食物來源時就會以有翅形式出現。

NBC報導提到，蚜蟲在全美都很常見，是一種梨型的小型昆蟲，顏色多樣，從綠、紅、黃色，到黑、棕和灰色都有。紐約皇后區害蟲生物管理業者Gil Bloom表示，他的公司一早就接到客戶們詢問，現在外出是否安全，而他的回答是這些蟲群不會構成威脅「除非你是一株植物」。紐約市立大學昆蟲學家羅曼則說，大群蚜蟲飛舞的情況估計在幾天內或一周後就會散去。

▲▼蚜蟲通常沒有翅膀，但若要飛出去尋找新的食物來源時就會以有翅形式出現。（圖／CFP）

▲蚜蟲通常無翅，但想離開尋找新的食物來源，就會長出翅膀。（圖／CFP）

紐約市健康與心理衛生局一名女性發言人表示，雖然蟲子可能很惱人，但這些昆蟲並未構成已知的公共衛生風險，「我們正在調查這些蟲隻，有任何重要衛生資訊都將對外分享。」Corrie Moreau補充，如果嘴巴不小心吃進蚜蟲也不會造成傷害，「曼哈頓的自行車族可能已經受夠了，不過這些蟲都沒有任何毒性。但考慮到空氣品質，無論如何他們仍應該戴上口罩。」

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