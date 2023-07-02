快訊／美國發生大規模槍擊「多人死亡」　傳出至少20聲槍響

▲目擊者宣稱，現場傳出20聲至30聲槍響。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

美國馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore）2日一場聚會發生槍擊事件，目擊者宣稱現場至少傳出20聲至30聲槍響，造成多人死亡，至少數十人受傷。

綜合福斯新聞、美聯社報導，這起槍擊事件發生在南巴爾的摩（South Baltimore），案發現場遺留大量雜物，大批警力與醫療人員已趕抵現場，部分被害者被送往醫院。目擊者透露，當時現場有上百人在場，參加名為「布魯克林日」（Brooklyn Day）的活動。

巴爾的摩警方已證實發生大規模槍擊事件，但並未立即提供確切受害者人數，槍手行蹤與作案動機尚待釐清。