女友改行拍AV月入30多萬　他高喊要「抽成」：對我不公平

▲澳洲一名男子認為，他「允許」女友拍AV賺錢，因此也有權利獲得部分酬勞。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

澳洲一名男子認為，自己「允許」女友改行投入AV產業，對方卻獨享每月1.5萬澳幣（約新台幣31萬元）的豐厚收入，實在非常不公平。如今，他要求以「特許權使用費」的名義「抽成」獲取部分酬勞，引發熱議。

30歲的迪米崔（Dimitri）在廣播節目「The Kyle and Jackie O Show」透露，女友以前在某公司擔任招聘人員，並且擁有穩定薪水。2人促膝長談、達成共識後，女友開始經營OnlyFans頻道，每月可從中賺取1.5萬澳幣。

狄米崔透露，交往5年期間，2人都實行AA制，平分房租與生活開支，但他還是被預期在出門約會時請客，「她很樂於替自己購買漂亮的鞋子和包包，但我還是要付晚餐錢。如果我要允許這種情況持續發生，我認為我也應該獲得經濟上的獎勵。」

他繼續說道，「我允許她做OnlyFans，是因為當時時機有點難熬、財務困難。現在她賺了這麼多錢，我覺得自己被冷落在一旁。目前她把所有錢都自己留著，這很令人沮喪。我只是覺得這不公平。」

主持人賈姬．韓德森（Jackie 'O' Henderson）無法苟同，「你不能因為『允許』別人利用自己的身體做些事情，就覺得有權拿他們的錢。那是她的身體。你無權說『我允許妳這麼做』。」但狄米崔反駁，「我很信任這段關係，只是現在已經到了我認為有點過頭的地步。」

對此，也有聽眾call-in分享看法。一名女性表示，「你沒有權利『允許』她這樣做，或者告訴她應該給予你什麼。」另一名女子直言，這完全就是「自尊」問題，因為狄米崔的女友賺得比較多。不過，也有男性認為，狄米崔的女友為他人拍攝色情內容，相當不尊重伴侶。