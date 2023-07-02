示威者開車「撞進市長宅邸」放火！　法國暴亂第5夜逾700人被捕

▲ 北部城市圖爾寬（Tourcoing）消防員撲滅一輛被點火的汽車。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國17歲非裔少年尼爾（Naël）因拒絕攔檢被員警射殺，在全國各地點燃大規模示威，甚至演變成警民暴力衝突，暴亂第5天晚上有逾700人被捕。而在巴黎南部伊萊羅斯市（L'Haÿ-les-Roses），有示威者開車衝進市長宅邸後放火燒車，導致他的妻小受傷，令他控訴遭人「企圖謀殺」。

綜合BBC及《法新社》，位於法國中北部、巴黎市區正南方的拉伊萊羅斯市長尚布倫（Vincent Jeanbrun）2日發表聲明指出，暴徒駕駛一輛汽車撞進他的宅邸後放火，導致他的妻子和一個孩子受傷，稱之為「難以言喻的懦弱謀殺企圖」。當地媒體公開的畫面可見，一輛小型車被燒到嚴重受損。

1日暴亂進入第5個晚上，全國各地部署約4.5萬警力，被捕人數則有所降低，6月29日逾900人被捕，6月30日逾1300人，1日則降至719人。內政部長達馬南（Gérald Darmanin）在推特讚揚，執法部門的「堅決行動」帶來相對平靜的夜晚。

▲ 馬賽爆發激烈警民衝突。（圖／達志影像／美聯社）

南部城市馬賽（Marseille）衝突最為嚴重，據報有一大批暴徒與警方激烈對峙，主要發生在市中心麻田街（La Canebière），網路瘋傳的畫面可見警方對民眾使用催淚瓦斯。

巴黎連續2天在晚間9點過後停駛所有公車和電車，香榭麗舍大道（Champs-Élysées）部署大量警力，似乎有效阻止示威者聚集。北部城市里爾（Lille）街上可見警察特種部隊，晚間畫面顯示有消防員出動撲滅被示威者點燃的汽車。此外在里昂（Lyon）、尼斯（Nice）及史特拉斯堡（Strasbourg）都有人被捕或上演衝突。

▲ 香榭麗舍大道上許多年輕人被警方壓制。（圖／路透）

向尼爾開槍的員警已向家屬致歉，被控故意殺人罪，律師稱他已經心力交瘁。這起事件再度掀起對法國警務狀況的質疑，包括2017年一項備受爭議的槍枝法，允許警察在駕駛無視停車命令時開槍，更廣泛來說也使警察部門種族主義問題受到關注。聯合國人權辦公室就指出，騷亂是法國解決執法上根深蒂固的種族主義問題的機會。