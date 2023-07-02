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稱瓦格納2.1萬傭兵戰死　澤倫斯基驚曝：全世界都想奪普丁性命

▲▼普丁,澤倫斯基。（組圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基、俄羅斯總統普丁。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基1日表示，瓦格納集團（Wagner）承受「巨大損失」，尤其在部署最強大傭兵的烏東地區，至少2.1萬人喪命。他被記者問及是否擔心自己生命危險時表示，「老實說，相較於我，這對普丁來說更危險。因為只有在俄羅斯，他們才想殺我，但全世界都想殺他。」

澤倫斯基形容，瓦格納傭兵宛如一群「積極進取的俄羅斯軍方員工」，而且大多都是「沒有什麼可失去」的罪犯，「我們的部隊光在烏克蘭東部就殺死2.1萬名瓦格納的人」，另外還有8萬名瓦格納戰士受傷。不過，CNN無法獨立證實此說法。

▲▼ 俄羅斯傭兵組織瓦格納集團,Wagner。（圖／路透）

▲俄羅斯傭兵組織瓦格納集團。

一周前，瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）發動「一日兵變」，一度控制俄國2座軍事基地，推進至距離莫斯科僅200公里處，但後來在白俄總統盧卡申科斡旋下，與當局達成協議撤兵。瓦格納的未來尚不明朗，不過根據協議，普里格津要遷往白俄，其傭兵可以選擇前往白俄、與俄軍或執法部門簽約，或者回到親友身邊。

澤倫斯基1日還表示，普里格津的兵變「極大程度影響了俄羅斯在戰場上的力量」，並且可能有利於烏克蘭反攻，「我們必須利用這個局勢，把敵人趕出我們的領土。他們正在輸掉這場戰爭。他們在烏克蘭戰場上沒有（獲得）更多的勝利，因此開始尋找代罪羔羊。」

不過，他也強調，反攻行動不會倉促，因為他重視人命，因此部署地點必須具有戰略意義，「每一公尺、每一公里都有生命的代價…人民就是我們的財富。這就是為什麼我們非常謹慎小心。」

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