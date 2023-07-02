　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

九州豪雨未停歇！土石流河水暴漲「1死2失蹤」　JR美禰線橋梁崩毀

▲▼日本九州地方連日豪雨，熊本縣人吉市1日河川水位暴漲。（圖／達志影像）

▲日本九州地方連日豪雨，熊本縣人吉市1日河川水位暴漲。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本九州地方受到梅雨滯留鋒面等影響，從6月30日起就降下伴隨打雷閃電的豪雨，24小時累積降雨量更是突破新紀錄，導致各地傳出淹水、河水氾濫、土石流等災情，至今為止已造成1人死亡、2人失蹤，民眾受困落水車輛內罹難、失聯，而JR美禰線的鐵軌和橋梁更因此崩塌。

根據日媒《NHK》、《產經新聞》，日本氣象廳指出，這一波梅雨鋒面預計明（3）日仍停滯在九州地方，帶來溫暖潮濕的空氣，導致大氣狀態非常不穩，而梅雨鋒面積雨雲可能會活躍發展，總務省消防廳指出，截至昨（1）日以前破紀錄的豪雨，導致山口縣周圍有270多棟民宅傳出淹水災情。

此次九州地方破紀錄的豪雨，導致目前有1人死亡、2人失蹤，其中山口縣山口市一輛轎車落水，車內的男性駕駛獲救時已確認死亡；大分縣由布市湯布院町川西地區傳出山坡滑落、土石流，導致住宅遭掏空沖走，70歲的男住戶麻生繁喜失蹤；而山口縣美禰市也有車輛慘遭沖走，總共2人下落不明。

▲▼日本北九州岡垣町受豪雨影醒，住宅被土石流沖毀。（圖／達志影像）

▲日本北九州岡垣町受豪雨影醒，住宅被土石流沖毀。（圖／達志影像）

從大分縣由布市湯布院町川西地區的空拍照片可以看到，海拔高度100多公尺的山坡滑落，遭沖走流失的土石和樹木被沖到河川內，警察、中央和地方的消防人力從2日上午5時起針對該住宅和山坡河川展開搜救行動。

另外，受到6月30日起連續多天的豪雨影響，導致流經山口縣美禰市的後狹川水位暴漲，JR美禰線南大嶺站、四郎原站之間的鐵軌和橫跨後狹川的橋梁慘遭氾濫的河水沖毀崩塌，而該鐵軌部分路段的地基也被氾濫的河水沖到掏空。

報導指出，山陽新幹線廣島站至博多站區間，因為受到豪雨影響而導致1日下午3時30分起停駛，直到4個小時後才又復駛。

日本氣象廳預測九州地方截至3日中午時的24小時降雨量，其中九州北部和南部為150mm，至於截至4日中午為止，九州南部降雨量約介於100至150mm、北部則介於50至100mm。

ET快訊
婆媽愛犯「1禁忌」害冰箱超耗電！　台電曝3妙招：別再噴錢
快訊／中興紡織廠大火　2包商命喪火窟！
快訊／美國大規模槍擊！　多人死亡
快訊／大雷雨轟炸2縣市！　持續一小時
快訊／宮廟大貨車國道突起火！　整車神尊、法器燒成灰
玖壹壹春風不忍了！金曲快閃10分鐘離場　親揭內幕：看了蠻酸的
狼師假釋又去補教業！9天猥褻3女童　下場出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／美國發生大規模槍擊「多人死亡」　傳出至少20聲槍響

德健身網紅「頸動脈瘤破裂」猝逝！享年30歲　女友：與藥物無關

普里格津永不再被討論！　俄媒爆全面封殺「抹去所有痕跡」

九州豪雨未停歇！土石流河水暴漲「1死2失蹤」　JR美禰線橋梁崩毀

等了160年！　荷蘭國王為奴隸制歷史正式道歉

敘利亞軍方：防空系統擊落以色列導彈　數枚落地未釀傷亡

英公衛醫療體系17萬人出走　護理師離職率創10年新高

摩爾多瓦機場槍擊2死！　男被拒入境「奪槍殺保全」後重傷昏迷

未婚夫要求「別穿白紗結婚」氣到哭出來　真相讓準新娘傻眼

鯊魚猛咬5口！他絕望等死「海豚現身救一命」　專家曝真相

最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」

曼谷機場電動走道「吞人腿」　女子捲輸送帶慘遭當場截肢

韋禮安開場「有一點尷尬」　他笑：羅時豐最後一次主持

千萬「白色羅馬」上拖車　　阿北3分鐘內完成：習慣了

不爽兒被欺負「鞭炮丟學校」　荒唐爸發IG嗆：下次拿炸彈

原民哥用激將法「勸媽少喝酒」　幽默放話：讓妳去療養院躺好

東北角淺海驚見2m地震魚 刷新台灣最大活體紀錄

偉晉首主持紅毯「身高引注目」XD　搭檔陳明珠「穩重又幽默」被讚爆！

玖壹壹洋蔥瘦12公斤現身紅毯！　結果才走完...又要趕高鐵XD

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

快訊／美國發生大規模槍擊「多人死亡」　傳出至少20聲槍響

德健身網紅「頸動脈瘤破裂」猝逝！享年30歲　女友：與藥物無關

普里格津永不再被討論！　俄媒爆全面封殺「抹去所有痕跡」

九州豪雨未停歇！土石流河水暴漲「1死2失蹤」　JR美禰線橋梁崩毀

等了160年！　荷蘭國王為奴隸制歷史正式道歉

敘利亞軍方：防空系統擊落以色列導彈　數枚落地未釀傷亡

英公衛醫療體系17萬人出走　護理師離職率創10年新高

摩爾多瓦機場槍擊2死！　男被拒入境「奪槍殺保全」後重傷昏迷

未婚夫要求「別穿白紗結婚」氣到哭出來　真相讓準新娘傻眼

鯊魚猛咬5口！他絕望等死「海豚現身救一命」　專家曝真相

台中「荒山野嶺」大肚區　預售單價衝破47萬

快訊／月眉坑步道4登山客遭虎頭蜂螯驚逃　2義消救人也被螯傷

2020金鐘頒獎卡長這樣！　「得獎人姓名寫超大」一眼就看見

中間有神秘結界？8千人見「乾溼分界線」驚呆：九天玄女在施法？

大蘋果陣容洗牌　尼克賣掉灌籃大賽冠軍延攬勇士萬精油

三花孫女霸氣開腿「歪歪倒貓砂盆」　阿公見熟悉坐姿嘆：別學好嗎

消防署辦搜救犬IRO國際評量檢測　日本汪汪隊也來了

高雄登革熱+1！40歲男可傳染期曾去這5區　住家社區孳生孑孓開罰

認黨內整合有問題 、遇困難　朱立倫：台北立委選舉要八仙過海

陳子豪歸隊！恰總談傷兵　李振昌恢復良好

貓女兒埋懷裡大哭2分鐘　奴才傻眼：是有多委屈？

國際熱門新聞

影片曝！少年月台邊洗便當盒　下秒被火車撞飛

她罹癌宣告死亡　葬禮前竟「奇蹟復活」

芭蕾老師兼差拍AV　挺E奶裸舞暗黑橋段曝

新婚夜太累不想愛愛　她隔天被提離婚

鯊魚攻擊「海豚救他一命」真相曝光

《捍衛戰士》效應　美軍禁協製屈服中國審查電影

快訊／美國大規模槍擊　多人死亡

南韓爆95起無戶兒童案！已有8人死亡

賣私密片賺36萬元！推特21歲正妹「遭逮爆紅」

老公與朋友妻出軌激戰　被10歲女兒撞見

雲霄飛車出現裂縫　柱子晃動驚險瞬間曝

CEO疑「用過期材料」造泰坦號　他慶幸沒搭上

越南失業人口破百萬　這4行業裁員20多萬人

她用豬屍做出「真．小豬撲滿」如重獲新生

更多熱門

相關新聞

現代集團會長欲訪金剛山　慘遭北韓狠拒

現代集團會長欲訪金剛山　慘遭北韓狠拒

南韓現代集團從2000年代初曾主導和北韓（朝鮮）有關的事業、南北韓經濟合作，包括1998年起透過成立現代峨山公司推動南韓民眾赴北韓金剛山觀光，現任會長玄貞恩最近有意造訪金剛山並接觸北韓民眾，以悼念丈夫、前會長鄭夢憲逝世20周年，然而卻遭平壤當局以外務省為名義發聲明拒絕，南韓表示遺憾。

火箭發射失敗北韓怕爆！下次「不用新引擎」

火箭發射失敗北韓怕爆！下次「不用新引擎」

北京否認軍援　日經調查：俄企自中國進口軍用無人機

北京否認軍援　日經調查：俄企自中國進口軍用無人機

清理水族箱被海豹亂入　窩懷裡甜笑

清理水族箱被海豹亂入　窩懷裡甜笑

日本多地破紀錄暴雨！　至少1死2失聯

日本多地破紀錄暴雨！　至少1死2失聯

關鍵字：

日韓要聞日本豪雨九州

讀者迴響

熱門新聞

900萬健身網紅「頸動脈瘤爆裂」猝逝！享年30歲

金曲獎頒獎卡片曝！鄉民：難怪會看錯

金曲獎／得獎感言講一半「被當場宣布頒錯了」

艾怡良翻車現場「早有端倪」！

艾怡良痛哭道歉：請再給我一次機會

行人過馬路突呆站路中！他禮讓40秒怒了

NONO夫妻爆「500萬生技公司突停業」！庹宗康妻也受害

網紅醫賞孩耳光討拍　她揭打了50幾掌

不只艾怡良！「黃宣也唸錯得獎人」沒被炎上1關鍵

新北女未走斑馬線過馬路　遭2車撞飛+輾壓慘死

金曲獎／被艾怡良頒錯獎　陳建瑋老婆發聲：女兒難過哭了！

深夜巨響！東區2女墜樓　1人無生命跡象

玖壹壹金曲獎快閃10分鐘　春風揭內幕

黑人陷性騷風波大翻車！　好友王宏恩現身說話了

狗再30分鐘被安樂　她衝收容領養

更多

最夯影音

更多
最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」

最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」
曼谷機場電動走道「吞人腿」　女子捲輸送帶慘遭當場截肢

曼谷機場電動走道「吞人腿」　女子捲輸送帶慘遭當場截肢

韋禮安開場「有一點尷尬」　他笑：羅時豐最後一次主持

韋禮安開場「有一點尷尬」　他笑：羅時豐最後一次主持

千萬「白色羅馬」上拖車　　阿北3分鐘內完成：習慣了

千萬「白色羅馬」上拖車　　阿北3分鐘內完成：習慣了

不爽兒被欺負「鞭炮丟學校」　荒唐爸發IG嗆：下次拿炸彈

不爽兒被欺負「鞭炮丟學校」　荒唐爸發IG嗆：下次拿炸彈

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面