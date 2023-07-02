九州豪雨未停歇！土石流河水暴漲「1死2失蹤」　JR美禰線橋梁崩毀

▲日本九州地方連日豪雨，熊本縣人吉市1日河川水位暴漲。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本九州地方受到梅雨滯留鋒面等影響，從6月30日起就降下伴隨打雷閃電的豪雨，24小時累積降雨量更是突破新紀錄，導致各地傳出淹水、河水氾濫、土石流等災情，至今為止已造成1人死亡、2人失蹤，民眾受困落水車輛內罹難、失聯，而JR美禰線的鐵軌和橋梁更因此崩塌。

根據日媒《NHK》、《產經新聞》，日本氣象廳指出，這一波梅雨鋒面預計明（3）日仍停滯在九州地方，帶來溫暖潮濕的空氣，導致大氣狀態非常不穩，而梅雨鋒面積雨雲可能會活躍發展，總務省消防廳指出，截至昨（1）日以前破紀錄的豪雨，導致山口縣周圍有270多棟民宅傳出淹水災情。

此次九州地方破紀錄的豪雨，導致目前有1人死亡、2人失蹤，其中山口縣山口市一輛轎車落水，車內的男性駕駛獲救時已確認死亡；大分縣由布市湯布院町川西地區傳出山坡滑落、土石流，導致住宅遭掏空沖走，70歲的男住戶麻生繁喜失蹤；而山口縣美禰市也有車輛慘遭沖走，總共2人下落不明。

▲日本北九州岡垣町受豪雨影醒，住宅被土石流沖毀。（圖／達志影像）

從大分縣由布市湯布院町川西地區的空拍照片可以看到，海拔高度100多公尺的山坡滑落，遭沖走流失的土石和樹木被沖到河川內，警察、中央和地方的消防人力從2日上午5時起針對該住宅和山坡河川展開搜救行動。

另外，受到6月30日起連續多天的豪雨影響，導致流經山口縣美禰市的後狹川水位暴漲，JR美禰線南大嶺站、四郎原站之間的鐵軌和橫跨後狹川的橋梁慘遭氾濫的河水沖毀崩塌，而該鐵軌部分路段的地基也被氾濫的河水沖到掏空。

報導指出，山陽新幹線廣島站至博多站區間，因為受到豪雨影響而導致1日下午3時30分起停駛，直到4個小時後才又復駛。

日本氣象廳預測九州地方截至3日中午時的24小時降雨量，其中九州北部和南部為150mm，至於截至4日中午為止，九州南部降雨量約介於100至150mm、北部則介於50至100mm。