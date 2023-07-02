　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

普里格津永不再被討論！　俄媒爆全面封殺「抹去所有痕跡」

▲▼俄羅斯傭兵集團瓦格納的首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／路透）

▲俄羅斯媒體人爆料，瓦格納傭兵組織首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）將被媒體封殺，再也不會被拿出來討論。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團兵變落幕後，首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）流亡白俄羅斯，但已一周未公開露面。外媒報導，俄羅斯媒體正在抹去有關普里格津的痕跡，他創立的媒體公司也被關閉。俄國國家通訊社內部人士爆料，普里格津永遠不會再被討論，尤其不會出現在電視上，「就好像他從未存在過一樣」。

據英國《觀察家報》1日報導，俄羅斯6月30日封鎖了一系列曾發布支持普里格津的假新聞的網路媒體網站，包含Ria Fan、Politics Today、Economy Today、Neva News以及People’s News都已被政府關閉。

惡名昭彰的俄羅斯網路水軍公司「網路研究機構」（Internet Research Agency，IRA）過去經常以低薪聘請工讀生，在新聞與社群網站下留言撰寫攻擊性評論。普里格津多年來一直否認是公司創始人，直到2023年2月才坦承，「我從來不只是IRA的投資人，我發明了它，我創造了它，我管理了它許久。」如今，IRA也已經被政府關閉。

▲▼普里格津離開頓河畔羅斯托夫時，受到了當地民眾的夾道歡送。（圖／CFP）

▲普里格津宣布結束瓦格納行動後離開南部城市頓河畔羅斯托夫，受到了當地民眾的夾道歡送。（圖／CFP）

俄羅斯一家國家通訊社的前編輯表示，在俄烏戰爭與巴赫姆特血戰之前，「我們很少寫關於普里格津的文章。他被視為一個不明確的角色，雖然不是反政府人士但最好少碰他的議題。」他透過聯繫引述內部同事說法稱，「現在他就好像從來沒存在過一樣。（編輯們）都在說：『對，我們已經解決了（兵變）問題，但現在我們要恢復正常了，普里格津永遠不會再被討論，尤其是在電視上。』」

受訪的俄國國家通訊社前編輯被問到是否準備好發布普里格津的訃告時，回答說「我曾想過幾次，如果他死了，我會寫些什麼。我無法想像他還能活多久。」

▲▼普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透社）

▲俄羅斯政界人士分析，普丁原本可以及早阻止瓦格納兵變，安撫好普里格津。（圖／路透）

俄羅斯一名不願透露姓名的政治內部人士表示，普丁原本可以在很久以前就介入解決這個問題，承認普里格津在俄烏戰爭中的作用，並設法滿足他的擔憂，就能避免瓦格納叛變，但普丁對這些事不夠敏感，「他只需要找個人說，請去見見普里格津，把他叫來，說他很棒，我們很看重他，但請他閉上嘴，因為我們現在不需要這類的公開鬥爭。」

對於一些俄國富人而言，普里格津已成為潛在權力鬥爭的代名詞，但俄羅斯《獨立報》（Nezavisimaya Gazeta）總編輯列姆丘科夫（Konstantin Remchukov）表示，俄國菁英階層大多希望阻止兵變，因為他們擔心普里格津會報復莫斯科當局，甚至在叛亂中洗劫富人區的高級住宅。他說，菁英們害怕普里格津成為普丁可能的替代者，對他們而言這「沒有保證、沒有保護，沒有遊戲規則。」

ET快訊
婆媽愛犯「1禁忌」害冰箱超耗電！　台電曝3妙招：別再噴錢
快訊／中興紡織廠大火　2包商命喪火窟！
快訊／美國大規模槍擊！　多人死亡
快訊／大雷雨轟炸2縣市！　持續一小時
快訊／宮廟大貨車國道突起火！　整車神尊、法器燒成灰
玖壹壹春風不忍了！金曲快閃10分鐘離場　親揭內幕：看了蠻酸的
狼師假釋又去補教業！9天猥褻3女童　下場出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／美國發生大規模槍擊「多人死亡」　傳出至少20聲槍響

德健身網紅「頸動脈瘤破裂」猝逝！享年30歲　女友：與藥物無關

普里格津永不再被討論！　俄媒爆全面封殺「抹去所有痕跡」

九州豪雨未停歇！土石流河水暴漲「1死2失蹤」　JR美禰線橋梁崩毀

等了160年！　荷蘭國王為奴隸制歷史正式道歉

敘利亞軍方：防空系統擊落以色列導彈　數枚落地未釀傷亡

英公衛醫療體系17萬人出走　護理師離職率創10年新高

摩爾多瓦機場槍擊2死！　男被拒入境「奪槍殺保全」後重傷昏迷

未婚夫要求「別穿白紗結婚」氣到哭出來　真相讓準新娘傻眼

鯊魚猛咬5口！他絕望等死「海豚現身救一命」　專家曝真相

最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」

曼谷機場電動走道「吞人腿」　女子捲輸送帶慘遭當場截肢

韋禮安開場「有一點尷尬」　他笑：羅時豐最後一次主持

千萬「白色羅馬」上拖車　　阿北3分鐘內完成：習慣了

不爽兒被欺負「鞭炮丟學校」　荒唐爸發IG嗆：下次拿炸彈

原民哥用激將法「勸媽少喝酒」　幽默放話：讓妳去療養院躺好

東北角淺海驚見2m地震魚 刷新台灣最大活體紀錄

偉晉首主持紅毯「身高引注目」XD　搭檔陳明珠「穩重又幽默」被讚爆！

玖壹壹洋蔥瘦12公斤現身紅毯！　結果才走完...又要趕高鐵XD

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

快訊／美國發生大規模槍擊「多人死亡」　傳出至少20聲槍響

德健身網紅「頸動脈瘤破裂」猝逝！享年30歲　女友：與藥物無關

普里格津永不再被討論！　俄媒爆全面封殺「抹去所有痕跡」

九州豪雨未停歇！土石流河水暴漲「1死2失蹤」　JR美禰線橋梁崩毀

等了160年！　荷蘭國王為奴隸制歷史正式道歉

敘利亞軍方：防空系統擊落以色列導彈　數枚落地未釀傷亡

英公衛醫療體系17萬人出走　護理師離職率創10年新高

摩爾多瓦機場槍擊2死！　男被拒入境「奪槍殺保全」後重傷昏迷

未婚夫要求「別穿白紗結婚」氣到哭出來　真相讓準新娘傻眼

鯊魚猛咬5口！他絕望等死「海豚現身救一命」　專家曝真相

台中「荒山野嶺」大肚區　預售單價衝破47萬

快訊／月眉坑步道4登山客遭虎頭蜂螯驚逃　2義消救人也被螯傷

2020金鐘頒獎卡長這樣！　「得獎人姓名寫超大」一眼就看見

中間有神秘結界？8千人見「乾溼分界線」驚呆：九天玄女在施法？

大蘋果陣容洗牌　尼克賣掉灌籃大賽冠軍延攬勇士萬精油

三花孫女霸氣開腿「歪歪倒貓砂盆」　阿公見熟悉坐姿嘆：別學好嗎

消防署辦搜救犬IRO國際評量檢測　日本汪汪隊也來了

高雄登革熱+1！40歲男可傳染期曾去這5區　住家社區孳生孑孓開罰

認黨內整合有問題 、遇困難　朱立倫：台北立委選舉要八仙過海

陳子豪歸隊！恰總談傷兵　李振昌恢復良好

羅威那犬剪指甲怒咆哮　見主人生氣秒伸手裝乖

國際熱門新聞

影片曝！少年月台邊洗便當盒　下秒被火車撞飛

她罹癌宣告死亡　葬禮前竟「奇蹟復活」

芭蕾老師兼差拍AV　挺E奶裸舞暗黑橋段曝

新婚夜太累不想愛愛　她隔天被提離婚

鯊魚攻擊「海豚救他一命」真相曝光

《捍衛戰士》效應　美軍禁協製屈服中國審查電影

快訊／美國大規模槍擊　多人死亡

南韓爆95起無戶兒童案！已有8人死亡

賣私密片賺36萬元！推特21歲正妹「遭逮爆紅」

老公與朋友妻出軌激戰　被10歲女兒撞見

雲霄飛車出現裂縫　柱子晃動驚險瞬間曝

CEO疑「用過期材料」造泰坦號　他慶幸沒搭上

越南失業人口破百萬　這4行業裁員20多萬人

她用豬屍做出「真．小豬撲滿」如重獲新生

更多熱門

相關新聞

拜登將會瑞典總理　北約烏克蘭中國議題料入列

拜登將會瑞典總理　北約烏克蘭中國議題料入列

白宮今天表示，美國總統拜登將擔任東道主於下週接待瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson），兩人預計將討論跨大西洋安全合作以及烏克蘭戰爭等議題。

瓦格納流亡白俄　烏軍加強北方防禦

瓦格納流亡白俄　烏軍加強北方防禦

俄國擬定法案　禁高官親屬赴不友好國家

俄國擬定法案　禁高官親屬赴不友好國家

澤倫斯基警告：俄軍「技術準備好」局部引爆核電廠

澤倫斯基警告：俄軍「技術準備好」局部引爆核電廠

北京否認軍援　日經調查：俄企自中國進口軍用無人機

北京否認軍援　日經調查：俄企自中國進口軍用無人機

關鍵字：

瓦格納集團瓦格納傭兵傭兵普里格津俄烏戰爭俄羅斯普丁

讀者迴響

熱門新聞

900萬健身網紅「頸動脈瘤爆裂」猝逝！享年30歲

金曲獎頒獎卡片曝！鄉民：難怪會看錯

金曲獎／得獎感言講一半「被當場宣布頒錯了」

艾怡良翻車現場「早有端倪」！

艾怡良痛哭道歉：請再給我一次機會

行人過馬路突呆站路中！他禮讓40秒怒了

NONO夫妻爆「500萬生技公司突停業」！庹宗康妻也受害

網紅醫賞孩耳光討拍　她揭打了50幾掌

不只艾怡良！「黃宣也唸錯得獎人」沒被炎上1關鍵

新北女未走斑馬線過馬路　遭2車撞飛+輾壓慘死

金曲獎／被艾怡良頒錯獎　陳建瑋老婆發聲：女兒難過哭了！

深夜巨響！東區2女墜樓　1人無生命跡象

玖壹壹金曲獎快閃10分鐘　春風揭內幕

黑人陷性騷風波大翻車！　好友王宏恩現身說話了

狗再30分鐘被安樂　她衝收容領養

更多

最夯影音

更多
最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」

最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」
曼谷機場電動走道「吞人腿」　女子捲輸送帶慘遭當場截肢

曼谷機場電動走道「吞人腿」　女子捲輸送帶慘遭當場截肢

韋禮安開場「有一點尷尬」　他笑：羅時豐最後一次主持

韋禮安開場「有一點尷尬」　他笑：羅時豐最後一次主持

千萬「白色羅馬」上拖車　　阿北3分鐘內完成：習慣了

千萬「白色羅馬」上拖車　　阿北3分鐘內完成：習慣了

不爽兒被欺負「鞭炮丟學校」　荒唐爸發IG嗆：下次拿炸彈

不爽兒被欺負「鞭炮丟學校」　荒唐爸發IG嗆：下次拿炸彈

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面