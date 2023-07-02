摩爾多瓦機場槍擊2死！　男被拒入境「奪槍殺保全」後重傷昏迷

▲ 機場一度關閉後重新開放，大量旅客湧入。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

東歐國家摩爾多瓦首都國際機場6月30日發生槍擊，一名外籍男子被拒絕入境後開槍射殺2名安全人員，還傷及一名平民，交火過程中自己也身中多槍，目前仍處於昏迷狀態，且此前因涉嫌綁架，在祖國塔吉克被通緝。

綜合CNN及《路透》，摩爾多瓦內政部聲明指出，一名不被允許入境的外國公民6月30日在主要機場開槍，造成2人死亡，槍手因受傷接受治療，檢方已展開刑事調查。這起事件也導致機場商業活動及航班受到影響，不過1日已恢復正常運作。

副總理兼外交部長波皮斯庫（Nicu Popescu）當天發文稱，「奇西瑙國際機場（Chișinău International Airport）發生的事件造成2人喪生，這對摩爾多瓦來說是悲慘的一天。我向罹難者家屬表達誠摯慰問。我們已經動員所有力量確保乘客安全，航班很快就會恢復。」

The citizen of Tajikistan who was shot today at #Chisinau airport is in a serious condition. He is now in the hospital under guard, Acting Prosecutor General Ion Munteanu said, specifying that, according to Moldovan law, he could face a life term of imprisonment.



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檢方說明，槍手是一名從伊斯坦堡飛抵摩爾多瓦的43歲男子，被問及到訪摩爾多瓦的原因時情緒焦躁不安，得知無法入境後被帶往一個區域，準備搭機回伊斯坦堡，這時他卻奪走保全配槍，開火導致2名保全死亡及一名平民受傷，被捕前曾一度挾持人質。

男子也在交火中中彈，據報身上有10處槍傷並接受手術，目前仍處於昏迷狀態。檢方表示，「如果他活下來」將在摩爾多瓦受審，面臨嚴重謀殺指控，但已排除恐攻可能性。他的祖國塔吉克檢方聲明還指出，他6月因涉及綁架銀行官員被通緝。