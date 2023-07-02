鯊魚猛咬5口！他絕望等死「海豚現身救一命」　專家曝真相

▲海洋專家認為，海豚「救人」可能不是因為愛護人類。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

外國男子理查森（Martin Richardson）海泳時遭鯊魚猛咬，命在旦夕之際，卻有一群海豚突然現身，打斷兇猛攻勢，讓他及時被趕到的船隻撈起送醫，「我堅信，海豚救了我的命。」但海洋生物專家認為，海豚可能只是在自我防衛而已。

國家地理頻道最新紀錄片「Saved from a Shark」中，理查森回憶，他在埃及紅海游泳時，被一尾尖吻鯖鯊攻擊、狠咬5口左右，頓時大量失血，「鯊魚沒有理由停下來…我正在等待一場瘋狂進食秀，我知道牠在我四周環繞著，我轉身並看著（岸上）的群山。我放棄了。」

這時候，一群海豚突然出現在他身後，打斷了鯊魚的攻勢。與此同時，一艘船趕在鯊魚之前，快速駛近救人。理查森被緊急送醫，雖然縫了300多針，但仍幸運撿回一命。

▲理查森被尖吻鯖鯊攻擊。（示意圖／CFP）



不過，佛羅里達國際大學（FIU）生物科學系教授海特豪斯（Mike Heithaus）在紀錄片中表示，儘管鯨豚保護人類的美談廣為流傳，但在大多數情況下，牠們不是出於對人類的愛護，而是為了保護幼崽。

他談到理查森的案例時說，「海豚們看到一大團血水，知道這片區域有鯊魚」，如果群體中正好有年幼個體，牠們可能懷疑鯊魚想要攻擊孩子，因而主動採取攻勢。也就是說，「牠們恐怕並沒有試圖拯救理查森。」