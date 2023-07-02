恐怖情人爬窗進屋！美15歲女生日前遭槍殺　弟目睹悲劇還幫搬屍體

▲美國科羅拉多州15歲少女被前男友闖入家中槍殺。（圖／翻攝自YouTube）

記者張寧倢／編譯

美國科羅拉多州北部韋爾德郡（Weld County）6月16日發生凶殺案，一名16歲少年被拍到從窗戶強行闖入15歲前女友家中，朝她連開多槍，導致她當場倒地死亡，死者的13歲弟弟當時不但目睹槍案慘狀，更遭少年脅迫一起搬運姐姐的屍體。據信少年是因為被提分手才憤而情殺，少女再5天就要過生日，卻慘死家中。

根據紐約郵報報導，檢察官表示，犯案少年大約1個月前被交往6個月的15歲女友提分手，他當下即持槍威脅對方不准和他分手，還必須說出「她愛他」。在少女被槍殺的6天前，警方曾出動至她家中，因為她報案稱少年毆打她的臉部，弄傷她的手臂。當局紀錄還顯示，命案發生2天前，少年曾在少女的住家外進行跟蹤。

然而，到了6月16日終究發生悲劇，少年當天下午3點45分被監視器拍到前往位於格里利市（Greeley）的前女友家，從窗戶爬進去她的臥室，最終在走廊上對她連開多槍。少年向警方供稱，在開槍之前，女方曾大喊要她13歲弟弟快點逃命。不過，最終弟弟仍目睹姐姐倒臥在地，一旁站著凶手，對方手裡拿著槍和一個綠色的瞄準鏡，鼻上有血跡。

13歲男童懇求凶手饒命，但對方不但要求他一起幫忙把遺體拖回臥室，還搶走了他的手機，不讓他報案。犯案少年逃逸後，男童慌忙跑至隔壁鄰居家借電話報警，並且很快就向警方指認了凶手身分。根據家屬發布的訃聞，15歲少女是在生日的5天前被槍殺。

報導指出，韋爾德郡地方法院已將嫌犯視作成年人進行審理，指控罪嫌包含一級與二級謀殺、侵入民宅、嚴重搶劫與未成年持有槍械，保釋金額高達200萬美元（約新台幣6200萬元）。