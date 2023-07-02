現代集團會長欲訪金剛山　慘遭北韓狠拒！北韓不再將南韓視為同胞

▲南韓現代集團會長玄貞恩。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓現代集團從2000年代初曾主導和北韓（朝鮮）有關的事業、南北韓經濟合作，包括1998年起透過成立現代峨山公司推動南韓民眾赴北韓金剛山觀光，現任會長玄貞恩最近有意造訪金剛山並接觸北韓民眾，以悼念丈夫、前會長鄭夢憲逝世20周年，然而卻遭平壤當局以外務省為名義發聲明拒絕，南韓表示遺憾。

今年68歲的現代集團會長玄貞恩，是現代集團前副會長、同時也是現代峨山會長鄭夢憲的妻子，2002年9月鄭夢憲身陷向北韓非法轉移秘密資金的醜聞，他在接受檢方調查坦言金額達3000萬美元，隔年8月4日在總部大樓留下5頁遺書從12樓墜樓輕生，此後玄貞恩便接掌現代集團會長的要職。

根據韓媒《東亞日報》，今年將迎來鄭夢憲逝世20周年，考量到北韓事業和兩韓經濟合作一直是現代峨山的宿願，因此玄貞恩再度計畫今年8月從金剛山造訪北韓，已經向南韓統一部遞交申請書，距上次訪問北韓已經是5年前（2018年11月），當時玄貞恩曾在金剛山獲北韓朝鮮亞太和平委員會副委員長李澤建（리택건，音譯）的接見。

▲即便面臨全球新冠疫情，北韓當局仍設法開發金剛山觀光資源。（圖／達志影像）

其實，玄貞恩早就有過多次透過金剛山訪問北韓的經驗，包括2007年4月以特別隨行員的身份出席南北韓峰會（南韓總統盧武鉉、北韓國防委員長金正日），並和金正日面談；2008年南韓觀光客朴王子遭北韓軍人槍殺，導致金剛山觀光中斷後，隔年8月和金正日面談；2013年鄭夢憲逝世10周年訪問北韓，獲國防委員會第一委員長金正恩的口頭書信。

2014年8月，玄貞恩也在鄭夢憲逝世11周年訪問北韓，同年12月受北韓朝鮮勞動黨統一戰線部長兼對南書記金養建的邀請下再訪北韓；2018年訪問北韓出席金剛山觀光啟動20周年的南北韓共同紀念活動。

豈料針對玄貞恩此次透顧南韓統一部申請訪問北韓一事，立刻遭北韓外務省局長昨（1）日透過官媒《朝中社》發表聲明反對，「我方完全未接獲南朝鮮（南韓）任何人士的訪問通報、也對此事不知情，且沒有意願針對此案進行討論。不予批准任何南朝鮮人士入境，是我朝鮮民主主義人民共和國（北韓）政府的一概方針。」

北韓外務省的聲明還強調，金剛山觀光地區是北韓領土的一部份。

南韓統一部對於北韓外務省立場強硬的聲明，表示感到強烈遺憾。

▲▼金正恩2019年視察金剛山時，喊道「看了心情很差」，宣稱要拆除包括海金剛飯店在內的所有由南韓企業建造的觀光設施。（圖／翻攝自朝中社）

報導指出，其實統一部曾就玄貞恩訪北韓的問題進行深度討論，不過近來尹錫悅政府對北韓態度強硬、南北韓情勢緊張，且北韓從新冠疫情全面封鎖邊境後至今為止尚未開放，因此認為玄貞恩獲准訪問北韓的可能性低，但是對於玄貞恩訪問北韓、打探北韓領導階層的想法仍具期待。

不過針對此次玄貞恩的事件，北韓透過外務省發表聲明實屬罕見，因為過去在面對南北韓爭議問題時，北韓會透過統一戰線部、祖國和平統一委員會等對南窗口發表聲明，直到近年才多半由金正恩的胞妹、朝鮮勞動部副部長金與正代為發聲。

南韓《韓聯社》引述北韓大學院校長梁茂進、慶南大學遠東問題研究所林乙出的說法，表示從此次玄貞恩一案可以觀察出，北韓已不再將南韓視為待統一的特殊關係，而是以一般的國家對國家關係看待，甚至已不再將南韓視為待統一的同胞，而是直接視為敵對國家。