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火箭發射失敗北韓怕爆！下次發射「不採用新引擎」　最快27日前發射

▲▼ 北韓官媒罕見公開火箭千里馬號發射失敗照片。（圖／路透）

▲北韓官媒罕見公開火箭千里馬-1型發射失敗照片。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）於5月31日發射搭載軍事偵察衛星「萬里鏡-1號」的運載火箭，然而卻因引擎故障、燃料特性不穩而墜海，為了穩定團結軍心和民心、展示執政成果，平壤當局表示將會儘速進行第2次發射，不過至今卻沒有任何動靜。有消息指出，北韓可能會使用洲際彈道飛彈（ICBM）的舊款引擎系統。

根據韓媒《News1》，一名精通北韓內部的消息人士今（2）日透露，有跡象顯示北韓可能會使用既有的引擎系統，進行「安全的發射」，以求保障搭載軍事偵察衛星的火箭能夠成功發射，他表示目前平壤當局正在平南機械綜合工廠（1月18日機械綜合工廠）組裝用於第二次發射的火箭載體。

平南機械綜合工廠（1月18日機械綜合工廠，又稱118號飛彈工廠）位於北韓平安南道价川市，該工廠不僅是北韓研發、組裝彈道飛彈的重要據點，也擔當戰車生產和引擎研發等主要業務。

北韓5月31日發射運載火箭「千里馬-1型」，然而最後卻因火箭引擎系統發生錯誤而導致發射失敗墜海，當時北韓旋即透過官媒解釋發射失敗原因，「火箭千里馬-1型正常飛行途中，在分離第1節火箭後，第2節火箭的引擎在發動過程中傳出故障，導致其喪失推進力而墜落在朝鮮西海（黃海）。」

北韓官媒在報導特別指出，火箭發射失敗墜海的主要原因在於其所使用的新型引擎系統不穩，以及燃料特性上不穩，坦承新型引擎系統和燃料有疏失。

▲▼北韓5月31日發射搭載軍事偵察衛星「萬里鏡-1號」的載運火箭「千里馬1型」失敗，南韓軍方6月15日打撈到推測是第二節箭體的殘骸。（圖／路透）

▲南韓軍方6月15日打撈到推測是北韓運載火箭「千里馬-1型」第二節箭體的殘骸。（圖／路透）

對此，該名消息人士推測，北韓有可能在第2次發射時，使用ICBM火星-17型、火星-15型的既有引擎系統當作運載火箭的引擎，因為「儘快完成第2次發射」被平壤當局視為當務之急，為求保障發射能夠更穩定、安全，且能完成任務，因此才決定使用先前試射導彈時被證實安全無虞的ICBM引擎。

另外，北韓即將於7月27日迎來第70周年戰勝節（韓戰協定締結日），依照「逢五逢十」的政治傳統，平壤當局此前已預告將會盛大慶祝，因此有分析推測北韓可能會趕在戰勝節前進行運載火箭的第2次發射。

►北韓火箭2節引擎被打撈　探尋北韓ICBM「技術機密」！發現俄製零件

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