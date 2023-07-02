濟州島淪「韓國版墾丁」？高物價當地人不願當盤子：出國玩較划算

▲南韓濟州島城山日出峰。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

濟州島是許多南韓民眾前往新婚蜜月旅行、畢業旅行，以及夏季消暑的觀光渡假勝地，新冠疫情期間成為人們放鬆、期待國外旅遊解禁的好地方，不過自從防疫政策陸續解封後，前往濟州島旅遊的南韓民眾開始減少，許多人抱怨當地物價昂貴，不如搭機前往日本旅遊還更加划算，濟州島儼然淪為「韓國版墾丁」。

根據韓媒《中央日報》，自從全球迎來後疫情時代、各國出入境防疫政策陸續解封，國外旅遊逐漸恢復至疫情以前的盛況後，濟州島當地的觀光產業逐漸迎來危機，因為有愈多南韓國內民眾不願再當「盤子」前往濟州島旅遊消費，國內旅客到訪數、往返濟州機場的國內線航班班次也跟著減少。

濟州觀光協會統計，今年到訪濟州島旅遊的南韓國內觀光客數量為636萬3736人（截至6月28日），比起去年同段時間的673萬6657人還要減少5.4%（相差36萬2921人），而分析後得出國內遊客數減少的主因是，日本等國外旅遊的重啟，導致過去疫情期間被壓抑的海外旅遊需求一夕之間暴增。

▲濟州島西歸浦市城邑民俗村的石頭老爺爺。（圖／CFP）

其中最受韓國人歡迎的海外旅遊勝地是日本，其中今年5月到訪日本的外國觀光客中，南韓民眾高達51萬5700人，是訪日人數最多的國家，日幣匯率的下跌是吸引南韓遊客願意赴日旅遊的主要因素。

至於航空公司也逐漸增加收益較高的國際航線班次，航空業統計指出，今年4月往返濟州機場的國內航班數量為5萬3555個班次，比起去年同期的5萬5924個班次還要減少4.2%，今年平均一天供應座位為8萬3799席，比起去年同期的8萬9364席還要減少6.2%。

其實，濟州島最為南韓國內旅遊詬病的是島上的高物價。濟州觀光公社針對國內旅客進行一份問卷調查，許多人將高物價填寫為濟州島旅遊未能獲得滿足的主因，「物價太過昂貴」的回答比率從2014年的29%暴增至去年的53.4%，才不過短短8年就翻漲近2倍。

▲濟州國際機場。（圖／CFP）

另外，南韓國內旅客在濟州島「被當盤子削價」也是一大問題，許多南韓國內民眾在網路社群抱怨，在濟州島當地租車、餐廳吃飯的費用都會被當成盤子坑殺，甚至一趟濟州島旅遊的花費幾乎等同於搭機飛往東南亞國家旅遊的費用。

一名從首都圈前往濟州島渡假的39歲李姓民眾抱怨，「在網路上搜尋濟州島當地出名的餐廳，想要一家4口在那裡吃上一頓飯，只拿10萬韓元（約新台幣2335元）的話，我看是連想都別想了。雖然YouTube上也有影片推薦前往濟州島當地居民常拜訪、價格低廉的餐廳用餐，但若想要兼具渡假氣氛，恐怕是有一定難度。」