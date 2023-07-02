瓦格納流亡白俄「恐威脅烏克蘭」　澤倫斯基下令加強北方防禦

▲ 瓦格納兵變失敗，與莫斯科達成協議獲得赦免。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團6月24日「一日兵變」失敗後，白俄羅斯正擴大對該組織首腦普里格津及士兵的庇護計畫，甚至可能提供工作機會，引發烏克蘭及西方憂慮。烏軍對此表示，已準備好應對來自北方鄰國的任何潛在威脅，總統澤倫斯基也下令加強北方軍事防禦。

《紐約時報》報導，烏克蘭官員近來努力平息對瓦格納部隊的憂慮，同時為他們流亡白俄做準備。澤倫斯基在6月30日的夜間談話中贊同加強防禦邊境，但高級指揮官強調，目前未發現任何威脅。

澤倫斯基說明，情報部門正密切關注局勢，「我們非常仔細地從各個方向分析每項事實及前景」，且烏軍高級將領「已被指示加強北方防禦，以確保和平」。

▲▼不同時期的空拍衛星照片顯示，白俄羅斯廢棄軍事基地多出大型帳篷。（圖／路透社）



親俄的白俄總統盧卡申科（Aleksandr Lukashenko）本周邀請瓦格納成員流亡至該國一座廢棄軍事基地，《紐時》分析6月29日及30日的空拍衛星照指出，這座閒置的基地過去5天內搭起逾250頂帳篷，足以容納數千名士兵。

盧卡申科還證實，普里格津已經抵達白俄。但普里格津已經整整一周未公開露面，他的下落至今未獲獨立消息來源證實。

白俄接納瓦格納令許多烏克蘭人再次對白俄產生警戒，也招來北約（NATO）領袖的譴責與警告，稱這個以殘暴出名的組織可能對烏克蘭構成威脅。

▲ 普里格津據稱已經抵達白俄，但目前下落不明。（圖／路透）

白俄是俄國侵烏行動的關鍵中繼站，俄軍湧入白俄邊境數月後才撤軍，也持續利用白俄作為軍隊訓練場，對烏克蘭發動空襲。但俄羅斯在白俄並未部署進攻部隊，也沒有跡象表明白俄會出兵烏克蘭。

烏克蘭武裝部隊聯合部隊司令納耶夫（Serhiy Nayev）6月30日表示，目前並無來自白俄的地面部隊發動進攻的直接威脅，「但若威脅程度上升，可預見的是我們將加強力量、手段並採取其他實際措施，增強組織防禦能力。」