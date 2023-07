她膝蓋開刀一醒來「左腿沒了」　南非醫手滑釀禍還神隱

▲南非一名21歲女子膝蓋動刀,卻在不知情的狀況下被截肢。(示意圖/CFP)



記者吳美依/綜合報導

南非21歲女子農托貝可(Nontobeko Shongwe)接受膝蓋手術,醒來後卻發現左腿遭到截肢,她要求與醫師談談,對方卻神隱逃避,一周後才承認開刀失誤、割破血管,導致患者必須截肢。

鏡報等外媒報導,農托貝可左膝疼痛難耐,就醫後接受X光及切片檢查,確診滑膜肉瘤,也就是一種好發於肌肉與韌帶等軟組織的癌症。她歷經多次轉院,去年11月在史蒂夫比科醫院(Steve Biko Hospital)動刀,但「我無法理解,為什麼我去那裡修復膝蓋,醒來卻沒了一條腿。」

