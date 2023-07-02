美CIA局長：與中國脫鉤「很蠢」　現在是招募俄間諜的好時機

▲美國中央情報局局長伯恩斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）於1日表示，考慮到美中經濟高度互相依賴，與中國脫鉤將是愚蠢的做法。他也提到，俄羅斯內部對烏克蘭戰爭的不滿，是招募間諜「千載難逢」的機會，CIA不會白白浪費。

伯恩斯1日前往英國牛津郡，在關注英美關係的「迪奇利基金會」（Ditchley Foundation）發表演說，「中國是既有意圖重塑國際秩序，也擁有越來越大的經濟、外交、軍事及科技力量做到這一點的唯一國家」，不過「在當今的世界裡，沒有國家希望自己在關鍵礦產及科技領域任由『一國聯盟』擺布。」

伯恩斯認為，美國必須嘗試讓供應鏈更多元化，並對中國「去風險」，「不要與一個像是中國這樣的經濟體脫鉤，這將是愚蠢的，但要明智地去風險並且多元化，透過確保供應鏈的彈性，保護我們的科技優勢，並且投資工業產能。」

路透社指出，伯恩斯曾經擔任美國駐莫斯科大使，他在同一場演說中也提到俄羅斯局勢，「在國家宣傳及鎮壓下，對戰爭的不滿將持續侵蝕俄羅斯領導層。這種不滿為CIA的我們創造了千載難逢的機會，而我們的核心正是人類情報服務。我們不會讓它白白浪費。」