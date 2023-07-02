北京否認軍援　日經調查：俄企自中國進口軍用無人機

▲中國無人機製造商大疆創新生產的無人機，被發現輸入俄羅斯，還標註「戰爭使用」。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京1日綜合外電報導

「日本經濟新聞」調查發現，俄羅斯的民間企業長達數個月自中國企業進口入侵烏克蘭戰爭中使用的無人機。分析俄羅斯海關資料發現，37架無人機被標明是「特別軍事行動使用」。

日經報導，中國政府否認給予俄羅斯軍事支援，兩國的武器轉移路徑可能改由企業之間交流。

日經透過印度調查公司Exim Trade Data和Export Genius等取得俄國自2022年2月24日至2023年4月30日的清關文件，分析無人機的進口資料。

調查發現，自2022年12月至2023年4月期間，俄國企業從中國以10萬3000美元價格，進口至少37架無人飛行載具（UAV），在清關文件的「商品描述」欄位以俄文載明為「特別軍事行動使用」，這也是俄國對於全面入侵烏克蘭的說法。

自俄國16個月前全面入侵烏克蘭後，北京當局多次否認對俄提供武器用於入侵行動。儘管有資料顯示自俄烏戰爭開打後，俄羅斯從中國進口的無人機數量大幅增加，北京始終否認出口的無人機被用於烏克蘭戰場。

然而，日經調查發現，俄國企業數個月以來一直悄悄填寫海關文件自中國進口無人機，包括被美國制裁的中國最大無人機製造商大疆創新（DJI Technology）所生產無人機，還標註是戰爭使用。目前不清楚中國企業或中國政府是否知情俄國填寫的無人機海關記錄。

「特別軍事行動使用」的說明從去年底開始出現在海關文件上，也是在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令政府增加戰場物資之後。

日經發現，俄國企業還向中國企業以超過120萬美元價格，購買了22具能夠偵測並干擾無人機的器材，並以3萬6077美元購入10部堅固的可攜式筆電。商品描述均為軍事用。

分析這37架無人機的來源，根據Exim Trade Data，俄羅斯IT企業Status Compliances今年2月1日以2萬8292美元價格，向中國深圳市可信智能設備科技有限公司購入3架無人機，由深圳市嘉馳機電科技有限公司製造。

這些無人機可搬運物品，起飛重量在25至150公斤。商品描述是民用無人機，但在海關文件加註「俄軍從事特別軍事行動使用」。

從事無人機影像分析的慶應大學教授古谷知之表示，重量超過25公斤的大型無人機可以用於偵察任務，若加以改裝就能用於攻擊。較小型的大疆無人機Mavic 3則可以用於蒐集情資。

另外，根據海關記錄，今年1月和3月，34架大疆製造、總價值7萬5100美元的無人機被運往俄羅斯，每架無人機的起飛重量在250公克至7公斤之間，其中24架為Mavic 3機型。

大疆在發給日經的聲明中表示，公司無法核實這些牽涉大疆的海關記錄，也否認記錄裡的公司是大疆的經銷商。

聲明表示，大疆和子公司從去年4月26日起，已經自發性停止對俄羅斯和烏克蘭輸出貨物，也停止在俄烏的業務，但稱公司「無法控制商品一旦脫離我們管理後的用途」。

日經詢問俄企Status Compliances，俄國海關記錄顯示該公司曾進口無人機，公司起初表示不清楚有這些訂單，日經拿出詳細的交易訊息後，這家公司則否認購買。

海關文件上載明的製造商嘉馳機電，則對日經否認曾對俄羅斯出口無人機。根據公司官網，嘉馳機電生產的是導電滑環，並沒有提到無人機。