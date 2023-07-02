　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中立國奧地利宣布　有意加入「歐洲天盾計畫」

▲奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）。（圖／路透）

▲奧地利總理內哈默表示，此決定不會影響國家中立立場。（圖／路透）

文／中央社維也納1日綜合外電報導

中立國奧地利今天宣布，該國有意加入德國2022年在烏克蘭戰爭背景下發起的「歐洲天空之盾」倡議（European Sky Shield Initiative）。

法新社報導，奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）透過新聞稿表示，「我們必須、也將會採取預防措施，以保護我們的國家免受無人機或飛彈攻擊。」他還說，「威脅已明顯升高」。

內哈默強調，這項決定並不會影響奧地利的中立立場。奧地利自1995年以來一直是歐洲聯盟（EU）成員國。

他堅稱，「沒有一個歐洲國家能夠憑藉一己之力，有效捍衛其領空免受新的危險威脅。」

奧地利國防部長譚納（Klaudia Tanner）也說，這是該國「歷史上的重要一步」。

冷戰結束後，歐洲各國紛紛大幅削減防空設備支出，但自去年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，歐洲國家又開始改變立場。

德國主導的「歐洲天空之盾」倡議於去年10月啟動，包括英國、比利時、芬蘭、匈牙利、荷蘭、瑞典等17個歐洲國家決定展開聯合防空計畫。

目前，法國、義大利和波蘭皆未加入該倡議。巴黎主張應使用歐洲自製、而非採購美國和以色列設備，來打造主權防空系統。

ET快訊
旁白接話害艾怡良頒錯？他揭幕後流程：不該是司儀的鍋
暑假第2天！台北17歲、19歲女學生凌晨墜樓　1死1命危
注意劇烈天氣！　今明防午後大雷雨
金曲狂出包　電視台回應了
艾怡良頒獎「1字不會唸」全場靜默！他見陳建騏簽名笑了：真的看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北京否認軍援　日經調查：俄企自中國進口軍用無人機

象牙海岸發生建築物倒塌意外　釀6死9傷

中立國奧地利宣布　有意加入「歐洲天盾計畫」

羅馬尼亞驅逐40名俄羅斯外交官及使館人員

死亡影片曝！少年月台邊洗便當盒　下秒被火車撞飛

馬斯克：推特將針對所有用戶實施「臨時閱讀限制」

法國暴動延燒　馬克宏延後赴德國國是訪問

《捍衛戰士》撤台、日國旗　美軍新規則：禁協製屈服中國審查電影

快訊／柬埔寨金邊夜店大火6死　4男2女命喪火場

法國連4夜暴動1311人被捕　馬克宏：利用青少年之死讓人無法接受

曼谷機場電動走道「吞人腿」　女子捲輸送帶慘遭當場截肢

最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」

韋禮安開場「有一點尷尬」　他笑：羅時豐最後一次主持

不爽兒被欺負「鞭炮丟學校」　荒唐爸發IG嗆：下次拿炸彈

千萬「白色羅馬」上拖車　　阿北3分鐘內完成：習慣了

東北角淺海驚見2m地震魚 刷新台灣最大活體紀錄

不甩新法！黑車硬闖紅燈險「保齡球式」撞整群學生　惡劣畫面曝

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

原民哥用激將法「勸媽少喝酒」　幽默放話：讓妳去療養院躺好

玖壹壹洋蔥瘦12公斤現身紅毯！　結果才走完...又要趕高鐵XD

北京否認軍援　日經調查：俄企自中國進口軍用無人機

象牙海岸發生建築物倒塌意外　釀6死9傷

中立國奧地利宣布　有意加入「歐洲天盾計畫」

羅馬尼亞驅逐40名俄羅斯外交官及使館人員

死亡影片曝！少年月台邊洗便當盒　下秒被火車撞飛

馬斯克：推特將針對所有用戶實施「臨時閱讀限制」

法國暴動延燒　馬克宏延後赴德國國是訪問

《捍衛戰士》撤台、日國旗　美軍新規則：禁協製屈服中國審查電影

快訊／柬埔寨金邊夜店大火6死　4男2女命喪火場

法國連4夜暴動1311人被捕　馬克宏：利用青少年之死讓人無法接受

陳建瑋被頒錯獎！全程燦笑高EQ解圍艾怡良　DJ讚：最佳紳士獎

黑車、白車溫差達25℃　小心「4大危險物品」燒起來

北京否認軍援　日經調查：俄企自中國進口軍用無人機

不只艾怡良「黃宣金曲也唸錯得獎人」！喊超大聲卻沒被罵　網揭1關鍵

金曲獎／陳建瑋尷尬領錯獎「胃痛3次」！　曝小孩失落痛哭...艾怡良在旁道歉

衝了！穿比基尼、三角泳褲玩樂園「只要99元」　水陸設施玩到爽

他腦買人生第一房「精算本利超衝擊」　專家祭2招助解約

暑假第二天！台北17歲、19歲女學生凌晨墜樓　1死1命危

做工地賺很多！他年收200萬　薪水大勝上班族

象牙海岸發生建築物倒塌意外　釀6死9傷

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

國際熱門新聞

芭蕾老師兼差拍AV　挺E奶裸舞暗黑橋段曝

影片曝！少年月台邊洗便當盒　下秒被火車撞飛

《捍衛戰士》效應　美軍禁協製屈服中國審查電影

南韓爆95起無戶兒童案！已有8人死亡

CEO疑「用過期材料」造泰坦號　他慶幸沒搭上

賣私密片賺36萬元！推特21歲正妹「遭逮爆紅」

新婚夜太累不想愛愛　她隔天被提離婚

51區旁！　他洞穴探險離奇失蹤

柬埔寨夜店大火6死　4男2女命喪火場

法國連4夜暴動1311人被捕　馬克宏譴責

法國暴動延燒　馬克宏延後赴德國

她用豬屍做出「真．小豬撲滿」如重獲新生

曼谷機場女捲電動走道截肢　兒：腿接不回

迪士尼神話破滅　日本人：只剩疲憊感

更多熱門

相關新聞

當個熱情浪漫的波希米亞人　浪跡歐洲大城小鎮

當個熱情浪漫的波希米亞人　浪跡歐洲大城小鎮

要感受東歐的經典與精彩，絕不能錯過歐洲最美的捷克與奧地利維也納與薩爾茲堡雙城！漫遊捷克老城古鎮，在浪漫的多瑙河、仙境般的湖區風情中，會驚喜發現歐洲的另類風采，也別忘品嚐道地料理，捷克百年地窖餐廳、中古世紀晚宴、維也納皇家百年酒窖...等，在優美的歷史況味中，享受味蕾的感動。

居民受不了！　最美小鎮「架木板」擋遊客

居民受不了！　最美小鎮「架木板」擋遊客

奧地利商務代表歐賀曼訪東

奧地利商務代表歐賀曼訪東

奧地利宣布公務手機禁用TikTok

奧地利宣布公務手機禁用TikTok

蜜月遊奧捷選擇最好住宿享儀式感

蜜月遊奧捷選擇最好住宿享儀式感

關鍵字：

奧地利European Sky Shield Initiative歐洲天空之盾

讀者迴響

熱門新聞

金曲獎／得獎感言講一半「被當場宣布頒錯了」

艾怡良翻車現場「早有端倪」！

艾怡良痛哭道歉：請再給我一次機會

金曲獎頒獎卡片曝！鄉民：難怪會看錯

艾怡良公開致歉：我會一位一位去道歉

網紅醫賞孩耳光討拍　她揭打了50幾掌

艾怡良頒錯獎被罵翻　評審團主席陳建騏道歉了

金曲34／完整得獎名單出爐！

深夜巨響！東區2女墜樓　1人無生命跡象

金曲獎／艾怡良離譜頒錯人！　苦主金曲歌王首度回應了

黑人陷性騷風波大翻車！　好友王宏恩現身說話了

黑人2年前扯謊！「愛爾達最強反擊」萬人驚呆

金曲頒獎烏龍不是第1次！王力宏喜衝上台「才知不是自己」

艾怡良連出包2次！工作人員急衝上台

陳建騏還原內幕：相信艾怡良看錯了

更多

最夯影音

更多
曼谷機場電動走道「吞人腿」　女子捲輸送帶慘遭當場截肢

曼谷機場電動走道「吞人腿」　女子捲輸送帶慘遭當場截肢
最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」

最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」

韋禮安開場「有一點尷尬」　他笑：羅時豐最後一次主持

韋禮安開場「有一點尷尬」　他笑：羅時豐最後一次主持

不爽兒被欺負「鞭炮丟學校」　荒唐爸發IG嗆：下次拿炸彈

不爽兒被欺負「鞭炮丟學校」　荒唐爸發IG嗆：下次拿炸彈

千萬「白色羅馬」上拖車　　阿北3分鐘內完成：習慣了

千萬「白色羅馬」上拖車　　阿北3分鐘內完成：習慣了

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面