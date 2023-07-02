法國暴動延燒　馬克宏延後赴德國國是訪問

▲法國暴動，馬克宏延後赴德國。（圖／路透，下同）



中央社

在法國連續4天發生暴動之際，德國總統府宣布，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）將延後原定今天開始赴德國進行的國是訪問。

法新社報導，德國總統府表示：「法國總統馬克宏與德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）通話，告知他有關國內的情況。馬克宏總統也要求延後原定對德國的國是訪問。」

法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）另行表示，考慮到法國的情況，馬克宏表達了希望在接下來幾天留在法國。

法國消息人士稱，目前尚未為延期的行程商定新的日期。

史坦麥爾辦公室在聲明中表示，史坦麥爾「對取消訪問感到遺憾，但鑒於鄰國情勢，他能充分理解原因」。

史坦麥爾希望法國「街頭的暴力事件能盡快落幕，而且社會能恢復平靜」。

這次國是訪問被視為法德兩大歐盟（EU）巨頭重振關係的機會，馬克宏原計畫在為期3天的行程中，從西向東跨境訪德。

這次為期3天的訪問原將成為自2000年時任總統席哈克（Jacques Chirac）訪問德國首都柏林（Berlin）以來，法國總統首次赴德國進行國是訪問。

一名法國消息人士表示，雙方皆有「許多見面的機會」，最重要的是，國是訪問是慶祝法德友誼的一種方式，而非嚴正的政治會晤。因此，這次拜訪並不是個好時機。