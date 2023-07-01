　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓冰箱藏嬰屍燒出「95起無戶兒童案」！警證實：已有8人死亡

▲女性,家庭,居家,冰箱,廚房,客廳。（圖／unplash）

▲ 女子接連殺害2名嬰兒，藏屍冰箱內。（示意圖／取自免費圖庫Unplash）

記者閔文昱／綜合報導

南韓京畿道水原市上月爆出「冰箱死嬰案」，一名女子因經濟困難無力撫養，殺害2名剛生下的孩子，直到警方在她家中冰箱搜出2具嬰屍才鬆口承認，事件爆發後，掀起南韓社會關注。對此，南韓警察廳表示，截至6月30日下午5點，警方已接獲95件「無戶兒童案」調查委託，其中有8人已確定死亡。

南韓一名30多歲女性2018年11月在醫院分娩，將嬰兒帶回家中後勒頸致死，2019年11月生產後又在醫院附近以相同手法殺害，2名嬰兒遇害時都是剛出生僅有1天的小生命。警方研判，她犯案後多年來都將屍體存放家中冰箱至今，已確認2名嬰兒的性別為1男1女。

這起事件最早是因監察院對保健福祉部進行監察過程中，發現女子雖有生產紀錄，卻沒有辦理出生登記而曝光。起初女子拒絕配合警方調查，直到警方持令狀扣押搜查，女子才向警方坦承部分犯行，並供稱「因為經濟上有困難，孩子一生下來就殺死了」，被依殺嬰罪嫌緊急逮捕，而2具嬰屍則交由國立科學搜查研究院進行驗屍，以釐清詳細死因。

根據《韓聯社》報導，事件爆發後，截至6月30日下午5點，南韓警察廳的國家偵查本部已接獲95件「無戶兒童案」調查委託，並已針對其中79起案件進行偵辦中，其中，警方已掌握13名兒童的下落，發現8人已身亡，正在搜尋其餘74名兒童的去向。

ET快訊
艾怡良公開致歉！　金曲頒獎出大包「我會一位一位去道歉」
金曲34完整得獎名單一次看！
艾怡良離譜頒錯人！　苦主陳建瑋首度回應了
艾怡良頒錯獎被網罵翻　評審團主席陳建騏道歉了
艾怡良翻車現場「早有端倪」！　眼尖觀眾秒看懂
直擊／舒華哭了：沒讓你們失望吧？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

法國連4夜暴動1311人被捕　馬克宏：利用青少年之死讓人無法接受

南韓冰箱藏嬰屍燒出「95起無戶兒童案」！警證實：已有8人死亡

推特21歲正妹賣無碼私密片賺36萬元「遭逮爆紅」意外收穫大票粉絲

新加坡自殺率創22年新高　連4年居年輕人死因榜首

泰坦號失事原因曝！CEO疑「用過期材料」造潛水器　他慶幸沒搭上

51區在旁邊！他走進神秘洞穴「全身震動」嚇逃　重返調查離奇失蹤

他秘戀未成年少女！偷約會被撞見　竟被女友爸用鐵棍打死

當老公第1天就被綠！新娘「挺大肚」辦婚禮　洞房隔天就生了

日本多地破紀錄暴雨！至少1死2失聯　房車泡水、土石沖垮民宅

美最高法院裁定　特定商家可因宗教「不服務LGBT」

曼谷機場電動走道「吞人腿」　女子捲輸送帶慘遭當場截肢

不爽兒被欺負「鞭炮丟學校」　荒唐爸發IG嗆：下次拿炸彈

韋禮安開場「有一點尷尬」　他笑：羅時豐最後一次主持

東北角淺海驚見2m地震魚 刷新台灣最大活體紀錄

不甩新法！黑車硬闖紅燈險「保齡球式」撞整群學生　惡劣畫面曝

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

千萬「白色羅馬」上拖車　　阿北3分鐘內完成：習慣了

原民哥用激將法「勸媽少喝酒」　幽默放話：讓妳去療養院躺好

韋禮安紅毯「擺完Pose轉身離開XD」　要大家輕鬆走：第一帥就是我！

最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」

法國連4夜暴動1311人被捕　馬克宏：利用青少年之死讓人無法接受

南韓冰箱藏嬰屍燒出「95起無戶兒童案」！警證實：已有8人死亡

推特21歲正妹賣無碼私密片賺36萬元「遭逮爆紅」意外收穫大票粉絲

新加坡自殺率創22年新高　連4年居年輕人死因榜首

泰坦號失事原因曝！CEO疑「用過期材料」造潛水器　他慶幸沒搭上

51區在旁邊！他走進神秘洞穴「全身震動」嚇逃　重返調查離奇失蹤

他秘戀未成年少女！偷約會被撞見　竟被女友爸用鐵棍打死

當老公第1天就被綠！新娘「挺大肚」辦婚禮　洞房隔天就生了

日本多地破紀錄暴雨！至少1死2失聯　房車泡水、土石沖垮民宅

美最高法院裁定　特定商家可因宗教「不服務LGBT」

熱火又走一悍將　斯特魯斯先簽後換正式轉戰克里夫蘭

金曲獎／典禮6大爆點！「艾怡良出包頒錯人挨轟」…A-Lin淚奪歌后

艾怡良公開致歉！　金曲頒獎出大包「我會一位一位去道歉」

廖敏雄結束文化大學合約　接任列特博棒球隊教頭

金曲獎／HUSH打敗青峰內幕曝光！　主席親解關鍵1原因

金曲獎／青峰拿獎急吃慶功：很餓！　整場最感動「看到安溥穿禮服」

金曲獎／艾怡良頒錯獎網怒罵！陳建騏還原「後台內幕」：相信她看錯了

金曲獎／起底陳建瑋「原要和邱澤組男團」！43歲背景超狂　編林俊傑9神曲

金曲獎／韋禮安「要批評去羅時豐臉書留言」！5hrs頻虧上屆主持人…原因被挖

金曲獎／A-Lin等16年終於封后！　嗨翻：原來是這種感覺

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

國際熱門新聞

芭蕾老師兼差拍AV　挺E奶裸舞暗黑橋段曝

賣私密片賺36萬元！推特21歲正妹「遭逮爆紅」

CEO疑「用過期材料」造泰坦號　他慶幸沒搭上

新婚夜太累不想愛愛　她隔天被提離婚

51區旁！　他洞穴探險離奇失蹤

南韓爆95起無戶兒童案！已有8人死亡

曼谷機場女捲電動走道截肢　兒：腿接不回

迪士尼神話破滅　日本人：只剩疲憊感

她用豬屍做出「真．小豬撲滿」如重獲新生

行李託運前必做1件事！　旅遊網紅：是理賠關鍵

這公司放暑假1周　執行長：希望員工享受人生

法國連4夜暴動1311人被捕　馬克宏譴責

結婚第1天就被綠　新娘「洞房隔天」就生了

砍殺女家教110刀！她打給父親「預告殺人」

更多熱門

相關新聞

砍殺女家教110刀！她打給父親「預告殺人」

砍殺女家教110刀！她打給父親「預告殺人」

南韓釜山23歲、身材矮小的眼鏡妹鄭有情（정유정，音譯），只因對殺人懷有高度興趣，竟於5月底透過家教App，約相差3歲的英語家教老師見面，最後在對方住處將之殘忍殺害、分屍棄屍。從公訴狀來看，鄭友情在對方斷氣前10分鐘，足足砍殺多達110刀，且早在先前他就曾致電給父親，預告她的殺人計畫。

睡夢時分住宅遭土石流灌入！女嬰被土石夾死

睡夢時分住宅遭土石流灌入！女嬰被土石夾死

疑竊三星機密　韓半導體權威崔珍奭否認指控

疑竊三星機密　韓半導體權威崔珍奭否認指控

高中生販毒獲利1.2億　騙父租房當吸毒基地

高中生販毒獲利1.2億　騙父租房當吸毒基地

南韓豪雨首例罹難者　她為「關水門」遭沖走

南韓豪雨首例罹難者　她為「關水門」遭沖走

關鍵字：

南韓

讀者迴響

熱門新聞

金曲獎／得獎感言講一半「被當場宣布頒錯了」

艾怡良翻車現場「早有端倪」！

艾怡良頒錯獎被罵翻　評審團主席陳建騏道歉了

金曲34／完整得獎名單出爐！

金曲獎／艾怡良離譜頒錯人！　苦主金曲歌王首度回應了

艾怡良連出包2次！工作人員急衝上台

網紅醫賞孩耳光還討拍　她揭：是打了50幾巴掌

金曲頒獎烏龍不是第1次！王力宏喜衝上台「才知不是自己」

黑人陷性騷風波大翻車！　好友王宏恩現身說話了

幕後／范瑋琪被罵爆9月恐硬唱內幕曝光

控酷炫偷拍「神秘小帳來道歉」星宣：我知道是你

金曲獎／A-Lin爆哭「這幕超感人」！

金曲獎／緬懷逝去音樂人！一見朱俐靜出現哭了

金曲獎／艾怡良出包「唸錯得獎人」　嘟嘟、周已敦認心情受影響

即／推特突當機！新貼文、留言都GG

更多

最夯影音

更多
曼谷機場電動走道「吞人腿」　女子捲輸送帶慘遭當場截肢

曼谷機場電動走道「吞人腿」　女子捲輸送帶慘遭當場截肢
不爽兒被欺負「鞭炮丟學校」　荒唐爸發IG嗆：下次拿炸彈

不爽兒被欺負「鞭炮丟學校」　荒唐爸發IG嗆：下次拿炸彈

韋禮安開場「有一點尷尬」　他笑：羅時豐最後一次主持

韋禮安開場「有一點尷尬」　他笑：羅時豐最後一次主持

東北角淺海驚見2m地震魚 刷新台灣最大活體紀錄

東北角淺海驚見2m地震魚 刷新台灣最大活體紀錄

不甩新法！黑車硬闖紅燈險「保齡球式」撞整群學生　惡劣畫面曝

不甩新法！黑車硬闖紅燈險「保齡球式」撞整群學生　惡劣畫面曝

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面