法國連4夜暴動1311人被捕　馬克宏：利用青少年之死讓人無法接受

▲法國連4夜暴動1311人被捕。（圖／路透，下同）



中央社

法國非裔青少年奈爾最近在巴黎西郊遭到員警射殺，引發全國各地動亂，昨晚已連續第4夜發生暴動，他的親友今天聚集巴黎西郊舉行喪禮，總統馬克宏則譴責有抗議者藉故滋事。

路透社報導，17歲的奈爾（Nahel）具有阿爾及利亞和摩洛哥血統，6月27日他在巴黎西部市郊城市南泰爾（Nanterre）一處臨檢站被員警槍殺。當地在夜間發生更多騷亂後，今晨公車運輸依然暫停服務，該地區一片寂靜。

一名目擊者指稱，約有30名年輕男性在南泰爾市的殯儀館入口處站崗，要求人們不要拍照。

這群哀悼者之中，有一位不具名男子告訴路透社：「我們不是喪家的一員，也不認識奈爾，但我們對鎮上發生的事情感到非常難過。因此我們想要表達哀悼之意。」

一位聲稱是奈爾友人的不具名年輕男子表示：「如果你的膚色不對，警察對你來說會更加危險。」

奈爾遭射殺的一幕被人錄影，該事件再次激起都市中的貧窮且種族混居社群對於警察暴力、種族主義的長年不滿。

動亂已在法國各地蔓延開來，包括馬賽（Marseille）、里昂（Lyon）、土魯斯（Toulouse）、史特拉斯堡（Strasbourg）及里爾（Lille）等城市，建築物及車輛慘遭縱火，商店也被打劫。

法國內政部表示，當局在暴動第4晚逮捕1311人，第3晚則是有875人被捕，但內政部也推文指稱，第4晚的暴亂程度「較不激烈」。

馬克宏（Emmanuel Macron）則是以「最堅定態度」譴責過去幾天的暴力行徑，他說有人利用奈爾之死合理化暴行，並稱「利用這名青少年之死是令人無法接受的」。