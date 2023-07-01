推特21歲正妹賣無碼私密片賺36萬元「遭逮爆紅」意外收穫大票粉絲

▲木村雪乃因販售無碼私密片而被逮。（圖／翻攝推特）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日本21歲女子木村雪乃因覺得工作薪資不夠，轉到推特上販售未馬賽克的自拍私密影片，獲利約170萬日圓（約35萬9800元新台幣），被警方逮捕。然而，木村雪乃被逮的畫面曝光後，網友卻被其清晰的外型、五官吸引，支持木村雪乃出道。

據《NTV NEWS24》報導，木村雪乃在京都一間普通公司上班，2022年5月到2023年3月期間，主打無馬賽克的私密影片吸引推特網友，將私密影片以3500至4000日圓（約754至861元新台幣）的價格賣出，獲利約170萬日圓（約35萬9800元新台幣）。

▲木村雪乃表示，會賣私密片是因為薪資太少加上想服務粉絲。（圖／翻攝推特）



▲木村雪乃落網畫面。（圖／翻攝「NTV NEWS24」YouTube）



木村雪乃落網後表示，會販無碼私密片，主因是公司的薪水不夠用，且想滿足粉絲的需求。此外，日本警方針對販售未經審核、未馬賽克的私密影片進行逮捕，一共抓了5名介於20歲至32歲的男女。

此案被網友轉至PTT引起討論，「滿正的耶」、「底子不錯，畫個妝絕對無敵」、「日本法規不能賣無修正，要上馬賽克」、「片商經紀還不快簽」、「勸你不要多管閒事」、「差不多可以AV出道惹」、「直接出道就好了啊，三上悠亞說拍一部片可以在東京買一套房」。