泰坦號失事原因曝！CEO疑「用過期材料」造潛水器　他慶幸沒搭上

▲海洋之門執行長拉許（左）疑似在設計泰坦號時偷工減料，才導致慘劇發生。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

用來探索鐵達尼號殘骸的小型觀光潛水器「泰坦號」（Titan）載有5人，包含營運業者執行長拉許（Stockton Rush），最後殘骸被尋獲，疑似在深海發生內爆，乘客全數愈罹難。美媒《旅遊周刊》主編魏斯曼（Arnie Weissmann）爆料，他原先計畫5月搭上該艘潛水器，特拉許曾透露，潛水器外殼採用波音公司打折銷售的碳纖維複合材料。

根據《太陽報》，旅遊周刊主編魏斯曼其實在泰坦號致命深海探險的前幾天，曾經和海洋之門（OceanGate）執行長拉許進行交談，而魏斯曼原先曾計畫早些時候加入泰坦號探索鐵達尼號殘骸的隊伍，但因為受到日程衝突、氣候因素等影響，最終被迫退出該項計畫。

▲觀光潛水器「泰坦號」採用非常規的碳纖維複合材料和細長艙室設計，恐怕是導致承受更大水壓而失事的主因。（圖／路透）

如今，魏斯曼決定趁現在透露更多的證據，證實拉許在研發這艘深海潛水器時，顯然已走上致命的捷徑，因為拉許曾向他吹噓，自己是如何以划算的折扣為泰坦號潛水器向波音公司購買獲得碳纖維材料，而這些碳纖維材料之所以容易取得，是因為它們已經過了可用於製造飛機的保質期。

儘管先前專家們就不斷警告，表示作為潛水器的製造材料，碳纖維是一項非常糟糕的選擇，因為水可能會滲入碳纖維與鈦片相遇的空間，深海探險家麥卡勒姆（Rob McCallum）曾在幾天前表示，他對泰坦號營運商執行長拉許無視安全的態度感到擔憂，且對拉許的傲慢感到震驚。

麥卡勒姆透露，在小型潛水器泰坦號的建造過程中，他曾和海洋之門的團隊一起度過一段時光，不過他卻發現泰坦號至少存在一系列關鍵的設計缺陷，其中包含3個主要問題，這敲響了他內心的警鐘。

▲泰坦號（Titan）殘骸解體碎片打撈上岸，疑似發現人體遺骸。（圖／達志影像／美聯社）

拉許不僅親自駕駛泰坦號，甚至還主導泰坦號的設計和製造過程，他生前在2021年YouTube專訪影片透露，他打破一些潛水器在設計上的常規，採用碳纖維複合材料，並將船體打造成專為機組人員和乘客設計的細長倉室，和採全鈦結構的球型倉室潛水器有很大不同，不過專家卻認為該設計反而會導致泰坦號必須承受更重的水壓。

另外，泰坦號的控制器構造上非常簡單，類似Xbox遊戲機的遙控手把，拉許曾因此吹噓表示，這讓任何人都能夠輕易駕駛潛艇。不過，麥卡勒姆卻擔憂這恐怕是一大危險訊號，因為研發製造團隊可能會偷工減料，而非擔憂航行的安全。