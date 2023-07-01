美最高法院裁定　特定商家可因宗教「不服務LGBT」

▲美國最高法院。（圖／CFP）

文／中央社華盛頓30日綜合外電報導

保守派大法官居多數的美國聯邦最高法院今天裁定，一些私人商家可基於宗教因素拒絕為同性伴侶提供服務；但持反對意見的自由派大法官認為，這項裁定有損LGBT族群權益。

綜合法新社與路透社報導，科羅拉多州的網站設計師史密斯（Lorie Smith）信奉基督教，基於信仰，她不願為一對同性伴侶設計婚禮網站。由於科羅拉多州法律禁止商家因性別、種族、宗教或性傾向等理由歧視客戶，史密斯於是上告最高法院，最終獲最高法院支持。

史密斯說，替同性伴侶設計喜帖「不符合」她的基督教信仰；強迫她這麼做則是牴觸憲法第一修正案保障的言論自由權。

最高法院9名大法官目前以6名保守派居多，其餘3人屬自由派；此案最後的裁定獲得6名保守派大法官一致支持。

大法官戈蘇奇（Neil Gorsuch）在裁定中敘明，科羅拉多州「試圖利用州級法律，強迫一個人做出她不信奉的言論…此一信條將讓政府得以強迫所有領域的藝術家、演說撰稿人和其他涉及言論服務的人，在受罰的威脅下說出連自己都不信的話」。

美國最高法院這項裁定著重於有限的商業活動類別，例如藝術家或創作內容的商家。

但另外3名自由派大法官持反對意見，為首的索托瑪約（Sonia Sotomayor）警告，這項裁定最後恐適用於任何商家，變成廣泛打壓LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）平權行動的一環。

索托瑪約在長達38頁的不同意見書裡寫道：「如今，最高法院史上頭一次同意一間向大眾開放的商家擁有憲法權利，可拒絕服務受保障群體的成員。」

索托瑪約還說這項裁定迫使LGBT群體的權利倒退，它不僅允許商家拒絕提供服務，還製造一種「汙名化傷害」，讓LGBT群體想起「一種他們再熟悉不過的痛苦：有些公共場所允許他們做自己，有些場所不行…這種生活方式很糟」。

此案令人聯想到2018年的另一起類似案子，當時身為虔誠基督徒的科羅拉多州的糕點師傅菲力普斯（Jack Phillips）拒絕替一對同性伴侶製作婚禮蛋糕。

當時最高法院也以狹隘理由做出對菲力普斯有利的判決，判科羅拉多州民權委員會（Colorado Civil Rights Commission）敗訴，認為民權委員會要求菲力普斯就算不認同也得為同性伴侶製作蛋糕，已侵犯他的宗教信仰權利。