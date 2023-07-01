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日本多地破紀錄暴雨！至少1死2失聯　房車泡水、土石沖垮民宅

▲▼ 日本暴雨／愛媛縣松山市石川河暴漲至洪水水位，當局發布疏散令。（圖／CFP）

▲ 愛媛縣松山市石川河暴漲至洪水水位，當局發布疏散令。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本受梅雨鋒面影響，九州等多地降下破紀錄暴雨，發生淹水、土石流等災情，已知山口縣一名男子因車輛被水沖走身亡，另有一人在車輛泡水後失聯，大分縣還有一名男子住家被土石沖垮，至今尚未尋獲。

綜合NHK及日本氣象協會，由於梅雨鋒面6月28日至7月1日在日本海停滯，以九州、中國地方、四國、北陸為中心的地區降下暴雨，至1日下午1時，大分縣及熊本縣部分地區雨量達到往年6月或7月一整個月的7至8成，山口縣山口市2天降雨量達332.5毫米，刷新統計以來全年最高；福井縣敦賀市測得158.5毫米，石川縣志賀町有165毫米，皆打破往年6月紀錄。

▲▼ 日本暴雨／熊本縣人吉市河水暴漲。（圖／CFP）

▲ 熊本縣人吉市河水暴漲。（圖／CFP）

1日清晨約5時20分，山口市小郡上鄉有居民報案稱有車輛被沖走，警消趕抵發現一輛轎車掉落河川，約2.5小時後從車內救出一名成年男性，但當場宣告死亡。另據警消部門，山口縣各地都發生住宅、車輛泡水災情，其中一輛車上乘客仍失聯。

大分縣由布市還有一名70歲老翁麻生繁喜，住家後方山區因大雨土石崩落，房屋被沖垮倒塌，至今聯絡不上。

梅雨鋒帶來的雨雲預料在1日中午過後南下，因此雨勢將逐漸減弱，部分地區將停止降雨。但從九州到關東附近上空因冷空氣流入，容易形成雨雲，有時會伴隨打雷及強降雨。由於過去幾天的大雨已經造成部分地區地基鬆動，民眾應注意土石流相關災害警報。

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