日本客機緊急降落！　機艙「狂冒臭味、白煙」畫面曝

▲ 乘客拍下機艙內白煙密布的畫面。（圖／翻攝自推特）
記者陳宛貞／綜合外電報導
日本航空公司「東方空橋」（ORC）一架客機1日下午在熊本縣上空發生緊急狀況，起飛10分鐘後高度急速降低，最終迫降宮崎機場，事後乘客稱機艙內冒出陣陣白煙、聞到油臭味。這起事件一度造成宮崎機場跑道關閉，部分航班因此折返或改道，所幸未造成人員傷亡。
宮崎空港に旅客機が緊急着陸 けが人なし— NHKニュース (@nhk_news) July 1, 2023
旅客機に乗っていた乗客が撮影した映像には、機内に白い煙のようなものが広がっている様子が映っていました。https://t.co/aQ7BVmnpSF#nhk_video pic.twitter.com/KUvzlqT6sV
うわぁ…今日は凄いハプニング続き！！！ヤバイです！！！娘が乗った飛行機の貨物室から火が出て飛行中にかなりの煙が客室に蔓延。無事着陸して怪我などなかったらしいけど。ニュースにもなってる！！！娘、めちゃくちゃ怖かった、死ぬかと思ったー！と…。。良かった、無事着いて。。 pic.twitter.com/GGL2V0yQgD— ガヤI天職開花コンサル (@soulart555) July 1, 2023
綜合NHK、讀賣新聞等日媒，據福岡機場辦公室說法，東方空橋67號航班1日下午約當地1時（台灣中午12時）自福岡機場起飛，飛往宮崎機場途中，在熊本縣上空宣布發生「緊急事態」，約下午1時30分（台灣中午12時30分）緊急降落於宮崎機場。
機場消防部門接獲請求，出動一輛救護車及2輛消防車到場，不過沒有任何乘客或機組員需要送醫。宮崎機場辦公室也表示，沒有人員在這起事件中受傷。
一名坐在最後一排的女性乘客表示，她看見機艙前方冒出白煙，隨後擴散到整個機艙，甚至看不清楚前方，機組員也廣播呼籲捂住口鼻，令她感到不安，還好最後安全降落。
坐在機艙中間的一名男性乘客則稱，他在飛機飛到高空，解開安全帶後就聞到一股像汽油的味道，同時還有濃煙從前方向後蔓延，導致看不清楚前方走道，且臭味直到飛機降落都沒有消散。
東方空橋公司說明，當時機上載有乘客及機組員共39人，飛行中機師稱在駕駛艙附近看見煙霧，因此宣布緊急事態。航班追蹤網站Flightradar24則顯示，這架飛機起飛10分鐘後高度突然降低。
根據宮崎機場辦公室，這起事故導致機場自下午1時30分（台灣中午12時30分）開始關閉跑道約1小時，自羽田及福岡機場飛往宮崎的航班被迫折返或改道降落鹿兒島。
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