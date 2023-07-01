日本客機緊急降落！　機艙「狂冒臭味、白煙」畫面曝

▲ 乘客拍下機艙內白煙密布的畫面。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本航空公司「東方空橋」（ORC）一架客機1日下午在熊本縣上空發生緊急狀況，起飛10分鐘後高度急速降低，最終迫降宮崎機場，事後乘客稱機艙內冒出陣陣白煙、聞到油臭味。這起事件一度造成宮崎機場跑道關閉，部分航班因此折返或改道，所幸未造成人員傷亡。

綜合NHK、讀賣新聞等日媒，據福岡機場辦公室說法，東方空橋67號航班1日下午約當地1時（台灣中午12時）自福岡機場起飛，飛往宮崎機場途中，在熊本縣上空宣布發生「緊急事態」，約下午1時30分（台灣中午12時30分）緊急降落於宮崎機場。

機場消防部門接獲請求，出動一輛救護車及2輛消防車到場，不過沒有任何乘客或機組員需要送醫。宮崎機場辦公室也表示，沒有人員在這起事件中受傷。

一名坐在最後一排的女性乘客表示，她看見機艙前方冒出白煙，隨後擴散到整個機艙，甚至看不清楚前方，機組員也廣播呼籲捂住口鼻，令她感到不安，還好最後安全降落。

坐在機艙中間的一名男性乘客則稱，他在飛機飛到高空，解開安全帶後就聞到一股像汽油的味道，同時還有濃煙從前方向後蔓延，導致看不清楚前方走道，且臭味直到飛機降落都沒有消散。

東方空橋公司說明，當時機上載有乘客及機組員共39人，飛行中機師稱在駕駛艙附近看見煙霧，因此宣布緊急事態。航班追蹤網站Flightradar24則顯示，這架飛機起飛10分鐘後高度突然降低。

根據宮崎機場辦公室，這起事故導致機場自下午1時30分（台灣中午12時30分）開始關閉跑道約1小時，自羽田及福岡機場飛往宮崎的航班被迫折返或改道降落鹿兒島。