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赫爾松「關鍵補給大橋」爆激戰　俄稱至少30烏軍遇空襲喪命

▲▼烏克蘭南部新卡科夫卡水壩（Nova Kakhovka dam）遭炸毀後，第聶伯羅河（Dnipro River）的「安東尼夫斯基橋」（Antonivskyi Bridge）被毀。（圖／路透）

▲新卡科夫卡水壩遭炸毀後，「安東尼夫斯基橋」被毀。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

莫斯科扶植的赫爾松占領區行政首長薩爾多（Vladimir Saldo）6月30日宣稱，烏軍跨越第聶伯羅河（Dnipro River）後，在已經嚴重受損、具關鍵補給功能的「安東尼夫斯基橋」（Antonivskyi Bridge）附近遭到空襲，至少30人死亡。

位於烏克蘭東南部的第聶伯羅河（Dnipro River）西岸仍在基輔掌控中，但東岸被俄占領。該地區在過去一周發生激烈戰鬥，據報烏軍已經成功渡河，在敵方出沒的東岸建立橋頭堡（bridgehead）據點，可望奪回領土。

不過，莫斯科扶植的赫爾松地方政府否認這個說法。薩爾多還在Telegram宣稱，一場針對烏軍的空襲導致大量傷亡，特種部隊即將開始進行最後掃蕩。

外媒無法證實死傷狀況，但橋樑以南的地理定位影片顯示，該地區出現新破壞跡象，甚至一整段高架公路都被毀。

▲▼烏克蘭南部新卡科夫卡水壩（Nova Kakhovka dam）遭炸毀後，第聶伯羅河（Dnipro River）的「安東尼夫斯基橋」（Antonivskyi Bridge）被毀。（圖／路透）

儘管如此，CNN引述部分主戰派俄國軍事部落客說法指出，俄軍試圖擊退敵方卻失敗了，而烏克蘭正利用榴彈砲及迫擊砲的強大火力作為掩護，「我方有傷亡，現在敵軍持續在我們（東岸）這邊守著一個小橋頭堡。」

分析人士相信，烏軍在赫爾松的行動，是為了讓俄軍留在當地，以免被重新部署到札波羅熱前線。對於基輔而言，如果能夠收復札波羅熱，能夠有效切斷俄軍最新占領地區，以及克里米亞半島之間的陸路通道。

 
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