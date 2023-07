非裔少年遭射殺引暴亂！　巴黎奧運場館工地「大火沖天」畫面曝

▲ 巴黎東北市郊的奧運場館工地被示威波及,傳出火警。(圖/翻攝自推特)

記者陳宛貞/綜合外電報導

法國巴黎17歲非裔少年尼爾(Naël)因拒絕臨檢遭員警射殺,點燃民眾怒火,大規模暴力示威進入第4個晚上,當局部署4.5萬警力,至今已逾千人被捕。將於明年舉行奧運的運動場館也因附近有示威者縱火遭受波及,網友拍下的畫面可見工地竄出熊熊大火及濃煙,所幸損害並不嚴重。

VIDEO: The 2024 Olympic Swimming Pool in the northeastern suburbs of Paris. pic.twitter.com/bWSrarQGnx #Paris #Macron #GuerreCivile #Aubervilliers #ViolencesPolicières