非裔少年遭射殺引暴亂！　巴黎奧運場館工地「大火沖天」畫面曝

▲ 巴黎東北市郊的奧運場館工地被示威波及，傳出火警。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國巴黎17歲非裔少年尼爾（Naël）因拒絕臨檢遭員警射殺，點燃民眾怒火，大規模暴力示威進入第4個晚上，當局部署4.5萬警力，至今已逾千人被捕。將於明年舉行奧運的運動場館也因附近有示威者縱火遭受波及，網友拍下的畫面可見工地竄出熊熊大火及濃煙，所幸損害並不嚴重。

根據《路透社》，負責巴黎奧運基礎建設的承包商SOLIDEO於6月30日證實，「停在奧貝維埃（Aubervilliers）水上運動中心建築工地附近的公車被縱火，建築外牆因此受到非常輕微的損壞」，該公司正考慮對所有奧運場館建築工地採取額外安全措施，以防進一步破壞。

尼爾具有阿爾及利亞及摩洛哥血統，6月27日行經巴黎西北郊南特市（Nanterre）時拒絕停車接受攔檢，因此遭一名38歲員警開槍射殺，引爆大規模示威抗議，除巴黎以外，馬賽（Marseille）、里昂（Lyon）、波城（Pau）、土魯斯（Toulouse）及里爾（Lille）都發生暴力事件，民眾在街上塗鴉、縱火、向員警丟擲物品，甚至有人趁亂打劫。

開槍的員警已向家屬致歉，被控非預謀故意殺人罪後，接受正式調查。律師利納德（Laurent-Franck Lienard）宣稱，其當事人只是「依法行事」，無意殺人，原本瞄準尼爾腿部，卻被撞了一下，導致槍口偏移到少年胸口，才會釀成悲劇，被起訴與拘留都是為了平息緊張局勢。