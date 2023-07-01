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芭蕾老師兼差AV女優！挺E奶裸舞「暗黑橋段」曝光　慘被約談逼離職

▲▼日本AV女優藤環奈（藤かんな）以芭蕾女伶的身分拍攝AV作品。（圖／翻攝自推特）

▲日本AV女優藤環奈（藤かんな）以芭蕾女伶的身分拍攝AV作品。（圖／翻攝自推特，下同）

記者張方瑀／綜合報導

日本AV女優藤環奈（藤かんな）以芭蕾女伶的身分拍攝AV作品，引發不少話題，而她日前在推特發文表示，因為AV女優的身分被發現，所以被迫辭去芭蕾舞老師一職。此話一出也引發網友熱議，有人替她抱不平，但也有人覺得她是自導自演，目的是為了宣傳新作品。

擁有E罩杯豪乳的藤環奈去年進入AV產業，頂著「國立大學畢業生、芭蕾女伶」的光環出道，一推出穿著芭蕾舞衣、裸體跳舞的暗黑作品後，立刻一炮而紅。不過，她6月27日在推特發文表示，因為自己AV女優的身分曝光，讓授課的芭蕾舞教室不滿，多方施壓最終逼迫她離職。

▲▼日本AV女優藤環奈（藤かんな）以芭蕾女伶的身分拍攝AV作品。（圖／翻攝自推特）

藤環奈文中指出，她上課時教室會異常安靜，連排課的時間都被限縮，還被芭蕾舞教室的老闆約談，「為什麼要這麼做？你考慮過將來嗎？我不希望你用芭蕾舞來做這種事。」最後老闆更直言，「我希望你不要在這個教室教課了，因為我覺得學生和家長會感到很厭惡。」

藤環奈說，她最終選擇離開了教課8年的教室，這也讓不少粉絲替她感到委屈，但也有人認為，她是在藉機宣傳新作品，因為在她發文一個小時後，立刻宣布自己即將推出新作。

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